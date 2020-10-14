В Госдуме предложили повысить возрастной ценз на владение оружием с 18 до 21 года после того, как 18-летний Данил Монахов из Нижнего Новгорода расстрелял людей на остановке. Однако экс-полицейский и депутат, опрошенные «Газетой.Ru», раскритиковали эту идею. По их мнению, единичные случаи не говорят о глобальных проблемах в системе. В свою очередь владельцы оружия рассказали, что процедура получения лицензии очень проста, а ускорить ее можно покупкой справки — ни одно ведомство не проверяет ее достоверность.

18-летнему Даниле Монахову, устроившему массовую стрельбу в Нижегородской области, не следовало выдавать разрешение на владение оружием, убеждены в Следственном комитете РФ. В ведомстве возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

В СК уверены — нападавший получил разрешение на оружие без медосмотра. Сотрудники частной клиники выдали ему необходимые справки «без фактического и необходимого медицинского исследования». Следователи также отметили, что Монахов смог получить разрешение на оружие, несмотря на то что «наблюдался у врача по поводу депрессивного состояния».

При этом в Росгвардии подчеркнули, что не имели оснований отказать Монахову в получении лицензии. «Медицинскую справку выдает медучреждение, если они посчитают нужным ее выдать, то мы ее принимаем», — подчеркнули там.

Член комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный предложил ужесточить правила владением оружия, передавала газета «Известия». По мнению парламентария, лицензию на оружие должны получать граждане, достигшие 21 года. Сейчас таким правом обладают россияне от 18 лет.

«Сейчас прорабатываю с экспертами этот вопрос, обсудим его на разных площадках — в Общественной палате, Госдуме и Торгово-промышленной палате. И в ближайшее время сможем выйти с такой инициативой», — заявил он.

Зампред региональной общественной организации «Гражданская Безопасность» Игорь Егоров объяснил «Газете.Ru», что процедура в деталях зависит от того, какой вид оружия приобретается, но в каждом случае нужно пройти медкомиссию.

«Если говорить о психиатрической части, то это собеседование с врачом и проверка на отсутствие человека в списке «стоящих на учете». Разумеется, тут никого не отправляют на пару недель на обследования в стационаре, так что шансы «проскочить» у не совсем здорового человека есть. Но это и не простановка штампа всем подряд. В целом процедура близка к той, что проводится в рамках медкомиссии на автомобильные права», — уточнил он.

Далее, по его словам, необходимо выучить оружейное законодательство и правила безопасного обращения с оружием, после чего сдать теоретический и практический экзамены, пройти проверку по базам МВД на предмет отсутствия преступного прошлого или систематических правонарушений.

«По моей субъективной оценке, доля людей, приобретающих оружие от 18 до 21 года, очень мала. Причина этого весьма банальная — финансовая. В 18-20 лет у людей просто нет денег на обучение, медобследование, сейф и собственно оружие», — рассуждает Егоров.

У тех, кто покупает, может быть несколько поводов. Согласно действующему законодательству, в них входит: спорт, охота, самооборона или коллекционирование.

19-летний москвич Максим, который получил лицензию несколько месяцев назад, рассказал «Газете.Ru», что ему было несложно пройти все медосвидетельствования, однако из-за необходимости обучения процесс затянулся на более чем полгода.

«Я купил травматический пистолет для самообороны. Очень часто возвращаюсь домой с работы ночью и прохожу через гаражи. Особых сложностей не возникло, но заняло довольно долгое время — все документы можно подать через портал, однако собирать все справки утомительно», — сетует он.

По его словам, в первую очередь перед подачей заявления необходимо собрать все документы — такой подход значительно ускоряет получение. При прохождении медкомиссии выдают две справки — об отсутствии противопоказаний к ношению оружия и об отсутствии в организме наркотиков и психотропных препаратов.

Затем необходимо получить еще несколько медицинских документов в психоневрологическом и наркологическом диспансерах только по месту прописки. После прохождения освидетельствования в поликлинике, по словам Максима, выдадут общую справку.

Следующий этап — это обращение в районный отдел Росгвардии по лицензионно-разрешительной работе (ОЛРР) и получение лицензии на покупку. При этом Максим уточнил, что нужно оплатить госпошлину в размере двух тысяч рублей.

«Чтобы мне дали разрешение на ношение, я сказал, что оно мне нужно для охоты. Иначе дадут только на хранение, для этого получал охотничий билет — это совсем несложно», — пояснил молодой человек.

В свою очередь 20-летний военнослужащий Игорь из Тверской области (имя заменено по просьбе спикера) сообщил «Газете.Ru», что в его случае особых проверок не было, поскольку он побывал в армии — лицензию на личное оружие он получил год назад.

«Это не проверяют, бывший я военный или нынешний. К психиатру пришел, сказал, что служу, и сразу подписали, никаких трудностей. Так же и во всем остальном», — добавил он.

По его словам, он даже не проходил школу стрельбы, просто попросил знакомого выписать сертификат — никто достоверность таких документов не проверяет.

«Все намного проще, чем кажется, особенно, если у тебя в военном билете стоит отметка, что служил. В отделе Росгвардии по лицензионно-разрешительной работе вообще спокойно отнеслись к тому, что я хочу купить травмат и носить его с собой, хотя мне было всего 19 лет. Участковый тоже не проверял, есть ли у меня сейф, просто сказал, что это на моей совести», — поделился Игорь.

При этом продавец одного из московских магазинов оружия уточнил, что у них часто проходят проверки того, кто и что покупает. Информация о клиентах вписывается в отдельную книгу, где они ставят роспись.

«Очень тщательно следим за тем, что покупается. Если клиент ведет себя странно или покупает всего и побольше, отходим в сторонку и вызываем полицию — данные у нас есть, поскольку покупатель предоставляет паспорт и разрешение на покупку с фото», — пояснил сотрудник магазина.

О необоснованности повышения возраста заявил хозяин оружейного магазина в Санкт-Петербурге Арсений Боткин. По его мнению, есть подростки, которым можно позволить владеть оружием, а есть те, которым и в 30 нельзя — из-за низкой оружейной культуры в России.

Председателя координационного совета межрегионального Московского профсоюза полиции, капитана полиции в отставке Михаила Пашкина возмутило предложение повысить возраст покупки оружия до 21 года.

«Я даже не знаю, как это комментировать. Как что-то где-то случится, так сразу законы нужно менять — пусть этого депутата попросят спросить мнение Шойгу. Потому что тогда нельзя будет призывать 18-летних в армию, надо будет с 21 года. Просто чем тогда эти ребята отличаются от остальных. Бред», — негодует он в разговоре с «Газетой.Ru».

По его мнению, нужно ужесточить отбор людей, которые получают оружие, через полиграф. И проводить тестирование таким образом, чтобы испытуемые не видели полиграфиста, а он не знал, кто они.

«Сейчас справки все покупают: психиатры, наркологи и так далее. Иногда вообще можно ничего не проходить. Не стоишь в ПНД на учете, ну и слава богу, вот на тебе справочку. А, если обследовать грамотно и еще с учетом полиграфа, то может оказаться, что ты псих на воле», — отмечает Пашкин.

В комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции также не поддержали коллегу. По словам заместителя комитета Эрнеста Валеева, за последние два года к ним поступило около 20-30 предложений о повышении минимального возраста покупателей, однако все были отклонены.

«Понимаете, в каждом случае, когда кто-то совершает преступление, нужно разбираться индивидуально. Возможно, в частном случае не был соблюден порядок выдачи лицензии, а значит дело не в системе в целом», — заключил он.

«Газета.Ru» направила запрос в Росгвардию для уточнения числа людей в возрасте от 18 до 20 лет, которым было выдано разрешение на покупку и хранение оружия за последние два года.