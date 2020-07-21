Тяжелую травму головы прямо в магазине получила на днях жительница подмосковного Подольска. 40-летняя женщина пришла туда, чтобы купить бытовую химию, и в итоге на несколько недель потеряла возможность не только заниматься уборкой, но и ходить на работу.

Как стало известно «», неприятность произошла в одном из сетевых магазинов низких цен. В тот момент, когда женщина вошла в торговый зал, у продавцов как раз была приемка товаров — они заполняли пустые полки только что поступившими изделиями. Покупательница нашла зону с порошками и чистящими средствами и начала накладывать товар в свою корзину. Она думала, что перед ней стеллаж, но на самом деле это оказалась паллета — стойка-поддон с полками. Непрочная конструкция обрушилась на женщину вместе со всеми товарами, которые на ней лежали. Продавцы бросились помогать покупательнице, предложили воды, но пострадавшая отказалась. Она выбралась на улицу, поняла, что ей совсем плохо, поэтому вызвала «скорую». В больнице женщине поставили диагноз «черепно-мозговая травма, сотрясение мозга». Будучи медиком и понимая серьезность своей травмы, пострадавшая решила взять больничный.

Инцидент в магазине она забывать не собирается. Пока полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего, дама готовит иск в суд. Ей удалось выяснить, что по правилам техники безопасности поддоны, установленные друг на друга, должны быть закреплены лентами или ремнями. Да и товар на них нужно размещать таким образом, чтобы конструкция оставалась устойчивой, то есть плотнее заполнять нижние ярусы, а верхние не перегружать.