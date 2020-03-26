Покрышки Michelin Latitude Tour HP производятся для установки на полноразмерные внедорожники и кроссоверы. Резина предназначена для использования в летнее и осеннее время, а также при нулевых температурах и небольшом снежном покрытии. Приобретение колес данной модели – отличный вариант для владельцев транспортных средств, ценящих комфорт и безопасность движения в любых условиях.

Особенности покрышек

Современные шины Michelin Latitude Tour HP изготавливаются из резинового состава Terrain-proof compound. Параметры смеси позволяют производить покрышки с улучшенными техническими характеристиками. В состав материала входят полимерные компоненты, что делает колеса подходящими для установки на автомобилях с большой массой и габаритами.

Летняя шина Michelin Latitude Tour HP имеет следующие особенности:

специально спроектированная система ламелей с разным направлением, каналов, прорезей поперечного и продольного типа гарантирует эффективный отвод влаги из-под колес транспортного средства;

протектор выполнен с учетом большой нагрузки на каждое колесо, обеспечивает повышенные показатели проходимости и качества сцепления с дорожным покрытием;

резина обладает высокими характеристиками торможения, в экстренных ситуациях автомобиль останавливается максимально быстро, без заносов;

расположение блоков протектора в плечевых блоках продумано с учетом снижения уровня шума при движении по любой дороге;

резина отлично держит дорогу и обеспечивает хорошую управляемость в любых условиях, в том числе на мокрой и заснеженной трассе.

Многие производители используются данные покрышки в качестве базовых. Купить шины Michelin Latitude Tour HP может владелец кроссовера или полноразмерного внедорожника, которому необходима резина с отличными техническими характеристиками.

Достоинства резины данной марки

Идеальная управляемость и отличная износостойкость выделяют покрышки данной марки от продукции конкурентов. Резина обладает большим запасом прочности, имеет обширный диапазон эксплуатации. На таких колесах владелец транспортного средства уверенно чувствует себя на бездорожье, при движении по сухому и мокрому асфальту, в условиях снегопада.

Увеличенная по сравнению с другими марками цена резины Мишлен объясняется отличными техническими характеристиками. Автомобиль на таких колесах обладает устойчивостью на дороге, чутко слушается руля, обеспечивает мягкое и комфортное движение. Уровень сцепления с сухой и мокрой трассой близок к идеальному. Покупателям доступны покрышки с размерностью от 15 до 22 дюймов в нескольких вариантах исполнения.