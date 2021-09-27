Кисть и краска могут творить чудеса. Рассматривая быстрый и эффективный способ изменить характер интерьера, первое, о чем вы думаете, — это покраска. Это самый простой и недорогой способ внести видимые изменения в пространство. На рынке доступны разные краски. Как правильно работать с красками? Вы найдете ответ в этой статье.

Правильный выбор цвета

Основной шаг перед покраской стен и потолка — это правильный выбор краски. В магазинах красок и в магазинах «Сделай сам» доступны образцы продукции, которые позволят нам проверить, действительно ли данная краска подходит для нашего интерьера. Проверяя, как данный оттенок краски смотрится на стене, мы можем лучше оценить, подходит ли он ко всему дизайну интерьера и как он выглядит при дневном и искусственном освещении.

Покупка нужных инструментов

Выбор правильных малярных инструментов имеет решающее значение. Тип инструментов должен соответствовать поверхности стены и желаемому эффекту. Если мы имеем дело с большими однородными поверхностями, лучше всего использовать малярные валики. Делая акцент на равномерной гладкой отделке потолка и стен — стоит покупать коротковорсовые валики. Благодаря им стены будут гладко отделаны и будут выглядеть очень элегантно.

Малярные валики с немного более длинной щетиной лучше всего подходят для декоративных и минеральных штукатурок. При покраске также пригодятся малярные кисти и маленькие валики, с помощью которых можно красить углубления в стенах, рамы и радиаторы. Самым универсальным выбором будут кисти со смешанными волосками, которые подходят как для водорастворимых красок, так и для красок на основе растворителей.

Обеспечение безопасности квартиры

Перед тем как приложить валик или кисть к стене, подготовьте поверхность. Благодаря этому лакокрасочное покрытие будет прочным и однородным. Потери от обезжиривания, пыления и выравнивания сделают поверхность готовой к покраске. Во многих случаях также выгодно заглушить стены мелкой наждачной бумагой.

Полы следует покрыть мебельной или малярной пленкой. Хорошим ходом будет также закрепить малярным скотчем все планки, цоколи и электрические розетки.

Подготовка основания

Перед тем, как покрасить стены краской, стену следует хорошенько загрунтовать. Благодаря грунтовке впитывающая способность основания выравнивается. Поверхность улучшится адгезия к краске, и конечный эффект будет однородным.

Техника покраски

Начинаем покраску с одного слоя краски на потолке. Первые движения делаем параллельно, а следующие перпендикулярно основному источнику света в комнате. Рисуем справа налево, в этом случае последовательность движений значения не имеет. После нанесения краски на данную часть потолка сгладьте поверхность в одном направлении и переходите к следующей части потолка. Соединение фрагментов окрашенной поверхности следует производить влажным, чтобы поверхности перекрывали друг друга. Для потолка достаточно двух слоев краски.

Покраска стен — важнейший этап работ, который изменит характер вашего интерьера. Красим стены справа налево или слева направо. Во время работы ориентируемся на нанесение краски примерно на половину ее высоты, чтобы равномерно распределить ее вертикальными движениями.

Как и в случае с покраской потолка, соединяем отдельные элементы так, чтобы они перекрывали друг друга, а на последнем этапе работы сглаживаем все пространство одним движением малярного валика. Двух слоев достаточно, чтобы полностью покрыть стены краской, хотя в случае трудно укрываемых цветов может потребоваться третья покраска. Между покраской последовательных слоев делаем перерыв, чтобы поверхность высохла. Подробная информация о временных интервалах между нанесением последующих слоев краски будет размещена на упаковке продукта.

При покраске стен не оставляйте малярные инструменты сверху. Краска может быстро высохнуть, что приведет к непригодности валика или кисти.

Малярные инструменты можно защитить фольгой. Это позволит быстро вернуться к покраске после перерыва и избавит от необходимости мыть их во время работы. Снимая малярную ленту со стен, обязательно делайте это, пока краска еще влажная. В противном случае свеженанесенная краска может отслоиться вместе с лентой.

Партнет статьи: wikibud.com.ua