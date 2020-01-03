Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская раскритиковала программу передач на российском телевидении во время новогодних праздников.

Парламентарий выразила недоумение, что телеканалы не делают никаких изменений в сетке вещания для людей, которым "надоело сутками пересматривать "Голубые огоньки" и другие устаревшие шоу".

«На экранах одни и те же звездные лица, песни в стиле «муси-пуси» и петросяновские каламбурчики», — говорится в ее посте в Telegram.

Поклонская также написала, что не понимает, как некоторые люди все праздники употребляют алкогольные напитки. По словам депутата, у нее дома до сих пор стоит бутылка шампанского, открытая 30 декабря.

«Ох уж эти каникулы. Берегите свои желудки и мысли», — заключила Поклонская.

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