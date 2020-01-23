Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская встала на защиту нового министра культуры Ольги Любимовой. На своей странице в Instagram Поклонская призвала недоброжелателей Любимовой сначала посмотреть на свои фотоархивы и поискать там снимки, которые другие могут воспринять как компрометирующие.

«И те, кто сейчас пишет гадости про нового министра, забывают об одном: если хорошенько покопаться в ваших комментариях, постах в соцсетях, фотографиях — тоже можно нарыть много чего интересного», — написала депутат. По словам чиновницы, когда началась ее карьера в российском Крыму, представители СМИ точно также нашли снимки из соцсетей, обсуждая фигуру нового прокурора.

Ранее за Ольгу Любимову заступился режиссер Павел Лунгин. Он считает, что на новом посту Любимовой, которая попала в скандал из-за постов в блоге и фото в футболке с нецензурной лексикой, поможет хорошее чувство юмора.

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