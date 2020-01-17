Угрозы о лишении журналиста Ивана Урганта российского гражданства — недопустимое проявление нетерпимости. Об этом в своем телеграм-канале заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская.

На днях, как сообщал «Рамблер», координатор общественного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин обвинил Ивана Урганта в русофобии, оскорблении чувств верующих и неуважении к традиционным ценностям из-за участия в рождественском выпуске его шоу «Вечерний Ургант» скандальных рэпера Джизуса и актера Жерара Депардье и демонстрации в ходе него пародии на икону.

Активист выразил уверенность, что журналиста следует лишить за это российского гражданства. В свою очередь, Наталья Поклонская в своем телеграм-канале назвала Ивана Урганта профессионалом своего дела, а угрозы о лишении гражданства России в чей-либо адрес — недопустимым проявлением нетерпимости, которое существенно вредит российской государственности.

Она призналась, что не смотрела выпуск «Вечернего Урганта», который не понравился Кормухину, но усомнилась в существовании слов, за произнесение которых можно выгонять человека из страны.

«Конечно, я не Иван Ургант, шутить так не умею, но история с запретами и угрозами уже перестает быть томной», — подытожила депутат, признав, что ранее тоже пыталась запрещать.

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