Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что представителей планируемого марша на Крым будут ждать «праздничные автозаки», на которых им устроят автопробег по полуострову.

Ранее экс-депутат Верховной Рады, глава признанной экстремистской и запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа»* Рефат Чубаров в эфире украинского «Пятого канала» заявил, что его сторонники намерены пересечь границу с Крымом на пункте пропуска «Чонгар» 2 мая. По его словам, в пешем марше на полуостров с территории Украины в первых рядах будут идти члены организации, а также народные депутаты и «западные партнеры». При этом бывший депутат не исключил силовой сценарий развития событий, связанный с прорывом через границу.

«Ну, мы вас будем ждать. И после «великого» похода на Крым поможем устроить автопробег по полуострову. Для этого даже выделим праздничные автозаки и украсим их разноцветными шариками — мы так рады вас видеть», — написала Поклонская на своей странице в Facebook.

По ее мнению, анонсируемый марш в Крым максимум дойдет до границ полуострова.

«Чубаров со своей гоп-компанией (максимум 20 человек) доедут до границы с Крымом, заберутся на какой-нибудь бугор и станут оттуда показывать фиги в сторону России. А потом эти «герои» на камеру расскажут журналистам, как они всех победили. Все, расходимся — цирк до нас не доедет. Советую «предводителю» Чубарову зайти к психологу перед своим походом. Ну, на всякий случай. Чтобы он опять не забыл русский язык, когда со мной встретится — как это было в прошлый раз», — подчеркнула Поклонская.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

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