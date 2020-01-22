Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская призвала верующих игнорировать шутки комиков на религиозную тематику и не бегать с жалобами на «высказывания невежд», уподобляясь им.

Поклонская подчеркнула, что последний общественный резонанс вокруг шуток комиков Ивана Урганта и Александра Долгополова, на которых со стороны общественности посыпались обвинения в «оскорблении чувств верующих», вызывает противоречивые чувства.

«Сразу скажу, я не поддерживаю тех, кто оскорбляет православную веру и вообще веру. Я не понимаю, зачем они это делают. Мне тоже неприятно слушать их выходки со сцены или по телевизору. Но я также не понимаю, зачем на их фоне выставлять верующих людей инквизиторами. Верующий человек — это высококультурный и сдержанный, смелый человек, поэтому не пристало бегать с жалобами на высказывания невежд, уподобляться им же. Устраивать инквизицию тоже не верно», — сказала РИА Новости Поклонская.

По ее словам, следить за исполнением законов и соблюдением прав человека — это обязанность правоохранительных органов.

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