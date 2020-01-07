Депутат Госдумы Наталья Поклонская признала ошибкой громкий скандал из-за фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда». Парламентарий заявила, что сейчас не стала бы говорить вслух «о личном».

« [В политике] надо быть творческим человеком, а не говорить в глаза, в лоб, как это прокурор говорит: «Обвиняется человек в том-то, том-то, том-то, как, к примеру, это было по фильму „Матильда“, — приводит ее слова РИА „Новости“.

Поклонская призналась, что в истории с „Матильдой“ было замешано ее личное отношение. „Есть вещи, которые не нужно транслировать. Это духовные вещи, которые нужно беречь“, — сказала депутат в интервью радио „Комсомольская правда“.

»Я бы не сделала ту ошибку, которую я сделала на тот период времени. Вот эта публичность и смешение моих чувств…» — сказала она, добавив, что опыт, полученный в должности прокурора, «налагает определенное мировоззрение».

«Я думаю по-прокурорски, но это неправильно в политике. Политика — это тонкая материя», — заключила она.

Напомним, скандал вокруг фильма «Матильда» возник в связи с разгоревшейся в то время дискуссией, инициированной депутатом Госдумы Натальей Поклонской. Депутат добивалась, чтобы фильм не вышел в прокат, так как, по ее мнению, он оскорбляет память царя Николая II и чувства верующих.

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