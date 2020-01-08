Депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская заявила, что в истории с фильмом Алексея Учителя «Матильда» сместили акценты и так все перекрутили, что «даже не заметили, как из-под носа искусно увели бюджетные деньги».

Ранее Поклонская в интервью радио "Комсомольская правда" призналась, что неверно вела себя в истории с нашумевшим фильмом "Матильда", позволив себе говорить вслух "о личном". Депутат подчеркнула, что сейчас бы не допустила подобной ошибки.

«В истории с «Матильдой» было так все перекручено, что даже не заметили — под шумок, как говорится, — как из-под носа искусно увели бюджетные деньги, десятки миллионов. Но всем так было интересно обсуждать личное отношение Поклонской и жизнь нашего государя Николая II, что даже плевать было на такие вопросы, которые я озвучивала. Произошло смещение акцентов, и никому не было дела, ведь мы достаточно богаты, чтобы обращать внимание на такие мелочи, — сказала РИА Новости Поклонская.

Она подчеркнула, что теперь не стала бы выносить в публичную плоскость вопросы отношения к вере и святой семье Николая II.

«Мое личное отношение к вере, святым и святому государю с семьей — это то, что я не стану обсуждать публично. Потому что слишком дорого для меня», — сказала депутат.

Задолго до выхода в прокат картина режиссера Алексея Учителя «Матильда» спровоцировала общественный резонанс: представители общественного движения «Царский крест» назвали фильм «антироссийской и антирелигиозной провокацией», а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в «Матильде» образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.

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