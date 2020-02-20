Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская в стихотворной форме отреагировала на вступление лидера «Ленинграда» Сергея Шнурова в «Партию роста» и его намерение баллотироваться в Госдуму.

А теперь представьте: Шнуров — депутат,

И гремит с трибуны петербургский мат.

К Думе подъезжает чёрный лимузин,

И звучит из окон… Тут запикать, блин! — написала Поклонская в Instagram.

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Депутат предупредила потенциального коллегу, что в думском буфете «не нальют вам рюмку коньяку», а также заявила, что «все ваши лабутены и очки Собчак не рифмуются в законы — ну вообще никак!».

Как ранее сообщал «Рамблер», Сергей Шнуров стал членом «Партии Роста». Партбилет музыканту вручил глава партии Борис Титов. Лидер «Ленинграда» пообещал, что с ним партийцам «будет веселее».

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