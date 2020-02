View this post on Instagram

На этой фотографии время для меня остановилось. Мне 9 лет. Родители вечно молодые. Мама и папа — самые сильные люди на планете: защитят от всех, закроют глаза ладошкой и проведут через все самые страшные тропинки и болота. А их в жизни хватает, поверьте. Сегодня у моей мамы день рождения. А она всё такая же — самая красивая и любимая. Спасибо тебе, мамочка, за всё! Ведь наши мамочки и папочки — это Ангелы-Хранители на Земле. Мы, взрослые дяди и тёти, и сейчас хотим укрыться под вашими крылышками… Я счастлива, что у меня есть такая семья! Храни вас Господь!