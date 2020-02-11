Экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская опубликовала в Instagram снимок, на котором ей 9 лет, и поздравила с днем рождения свою маму.

View this post on Instagram На этой фотографии время для меня остановилось. Мне 9 лет. Родители вечно молодые. Мама и папа — самые сильные люди на планете: защитят от всех, закроют глаза ладошкой и проведут через все самые страшные тропинки и болота. А их в жизни хватает, поверьте. Сегодня у моей мамы день рождения. А она всё такая же — самая красивая и любимая. Спасибо тебе, мамочка, за всё! Ведь наши мамочки и папочки — это Ангелы-Хранители на Земле. Мы, взрослые дяди и тёти, и сейчас хотим укрыться под вашими крылышками… Я счастлива, что у меня есть такая семья! Храни вас Господь! A post shared by Наталья Поклонская (@nv_poklonskaya) on Feb 10, 2020 at 10:01pm PST

По словам Поклонской, на черно-белом снимке, где она изображена с родителями, «время для нее остановилось».

«Мне 9 лет. Родители вечно молодые. Мама и папа — самые сильные люди на планете: защитят от всех, закроют глаза ладошкой и проведут через все самые страшные тропинки и болота», — написала она.

Раритетным снимком Поклонская поздравила свою маму с днем рождения, подчеркнув, что она «всё такая же — самая красивая и любимая».

«Я счастлива, что у меня есть такая семья!» — заявила депутат Госдумы.

«Рамблер» писал, что ранее Наталья Поклонская в своем Telegram— канале https://t.me/poklonskaya_nv/262 раскритиковала украинских чиновников, выступающих за перекрытие подачи пресной воды в Крым. Она рекомендовала президенту Украины Владимиру Зелеснкому одних его подчиненных «разогнать», а к другим «направить психиатра».

Видео дня. В России разрешили сажать коноплю