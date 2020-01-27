Депутат Государственной думы Наталья Поклонская и ее подписчики ее телеграм-канала будут вместе бороться с несправедливостью и обнаглевшими злодеями. Об этом она сама сообщила в своем телеграме.

Вчера российский парламентарий сообщила, что сотни людей подписались на ее канал в телеграме за пару последних дней. Она выразила благодарность каждому из них.

«День рождения был у (президента Украины Владимира. — Прим. ред.) Зеленского, а вы мне сделали подарок», — пошутила она.

Наталья Поклонская сообщила, что для нее важна поддержка подписчиков в борьбе вместе с ними с несправедливостью и обнаглевшими злодеями, и заверила, что в ее телеграме по-настоящему можно говорить правду.

Также депутат выразила отдельную благодарность своим друзьям, которые рассказали о ее телеграм-канале в своих. Среди прочих Поклонская упомянула авторов таких каналов, как «Незыгарь», «Агрегатор Правды», «Кашин», «Зрада чи Перемога», «Макс атакует», «Союз блогеров Украины» и «Гей на передержке».

«Вы — суперские! Работаем, братья и сестры!» — добавила она.

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