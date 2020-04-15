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Коронавирусная инфекция могла быть получена в секретных лабораториях по производству бактериологического оружия, заявила в беседе с корреспондентом РИА Новости депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская. При этом парламентарий подчеркнула, что это только ее мнение.

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Поклонская отметила, что ее позиция основана на отсутствии контроля за работой «разного рода лабораторий по разработке биологического оружия».

«Я допускаю, что новая коронавирусная инфекция могла появиться в результате лабораторных исследований», — заявила депутат.

При этом Полонская подчеркнула, что следует провести масштабную проверку всех биологических лабораторий, поскольку миру необходима «перезагрузка во всех сферах жизнедеятельности».

Ранее, как сообщал «Рамблер», фигурист Алексей Ягудин заявил, что в настоящее время во время пандемии идет «передел мира». До этого теннисист Марат Сафин назвал ситуацию с коронавирусом «подготовкой к всеобщему чипированию». По его словам, в скором времени людям начнут вводить вместе с вакциной наночипы с целью тотального контроля населения.

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