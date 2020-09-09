Александра Черно неоднократно говорила, что к выбору крёстных для своего младенца подойдет очень ответственно. Девушка представила подписчикам крёстную маму для своего малыша. Ей стала Татьяна Светлова, но поклонники отрицательно отнеслись к этой персоне. Подписчики посчитали, что лучше для такой ответственной роли подойдёт более близкий человек для семьи Оганесян, чем продюсер шоу «Бородина против Бузовой». Не понимают поклонники пары, почему Саша не выбрала в крёстные родную сестру или свою любимую подругу с проекта Татьяну Строкову.



Незадолго до крестин, которые произошли 8 сентября, Александра Черно рассказала подписчикам, почему остановила свой взор на Светловой Татьяне. По мнению Саши, крёстная у сына должна быть обязательно старше 30 лет, трепетно и серьезно относиться к религии и иметь те же взгляды, что и сама Александра. Особенно сильное впечатление на Сашу произвёл тот факт, что Светлова хочет не только своих детей, но и подумывает об усыновлении. Черно тоже хочет когда-нибудь решиться на такой же смелый шаг.



Интересно подписчикам, кто же стал крёстным папой Стефана. Супруги Оганесян сказали, что не хотят раскрывать его личность, а могут лишь сказать, что это близкий друг семьи, который не является медийной личностью.