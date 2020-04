View this post on Instagram

У меня закончился карантин после возвращения из США 🇺🇸 в Канаду🇨🇦. Вот уже более 2-х недель я провожу время дома. В Канаде закрыты катки, спортзалы, не работает ничего. В июне, как вы знаете, у нас состоится шоу в Японии «Prism on Ice» (Sailor Moon). С учетом закрытия границ между Канадой и Японией на неопределенный срок, мной и моей командой было принято решение покинуть Канаду и улететь в Японию 🇯🇵 заранее. Я нахожусь в безопасности, все хорошо! Всех люблю, не болейте и пожалуйста берегите себя и родных!⠀ ⠀ 私はアメリカからカナダに帰国後、自宅での隔離を終えました。直近で2週間以上もの間自宅で過ごしていました。今カナダではアイスリンクとジムは閉鎖されており、どこも活動していません。⠀ ⠀ ご存知のように、今年6月に日本で「美少女戦士セーラームーン Prism On Ice」を開催します。カナダと日本の国境が無期限に閉鎖されたことに伴い、チームと私は、カナダを出発して、事前に日本へ飛ぶことを決めました。⠀ ⠀ 私は安全ですし、すべて順調です!私はみなさんを愛しています。みなさんも気をつけて過ごしてください、そしてあなた自身とあなたの最も側にいる最も大切な人を大事にしてあげてください!⠀ ⠀ I ended quarantine after returning from the US 🇺🇸 to Canada 🇨🇦. I have been spending time at home for more than last two weeks. The ice rinks and gyms are closed in Canada, nothing works. As you know, we will have “Prism on ice” (sailor moon show) this June in Japan. In accordance with border closures between Canada and Japan for an indefinite period, my team and I decided to leave Canada and fly to Japan 🇯🇵 in advance. I am safe and everything is good! I love all of you, be safe and please take care of yourself and your nearest and dearest!