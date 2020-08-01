Как сообщили британские учёные, одним из скрытых признаков серьёзной проблемы со здоровьем является покалывание в руках. Оно может быть постоянным или давать о себе знать время от времени.

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Такой симптом может возникнуть из-за накопления в сосудах жировых отложений, которые ухудшают кровоток и приводят к неприятным ощущениям. Когда холестериновых бляшек на стенках сосудов становится много, они мешают свободному кровообращению. Отсюда возникают приступы атеросклероза и другие проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Избыточный холестерин в крови создаёт опасную ситуацию, напоминают врачи. Они советуют регулярно сдавать кровь для анализа, и особенно это касается людей, близкие которых имеют проблемы с сердцем.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты помогут снизить высокий уровень холестерина в крови. По словам эксперта, лук и чеснок при регулярном употреблении защищают стенки сосудов от нарастания бляшек. А чтобы снизить холестерин, нужно есть сушеные яблоки. Кроме того, корица снижает уровень плохого холестерина, предотвращая развитие атеросклероза и гипертонии.

Гиперхолестеринемия — один из главных факторов, приводящих к атеросклерозу. Холестерин накапливается, откладывается на стенках сосудов, поражая коронарные артерии, сосуды, питающие головной мозг, — сонные и позвоночные артерии, а также артерии нижних конечностей.

Врачи предупреждают: если уровень холестерина опасно высок, нужно обследоваться и пить лекарства, которые пропишет врач.