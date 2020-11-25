Чемпионка рассказала о своем самочувствии

Олимпийская чемпионка Ирина Слуцкая сообщила, что сломала ногу. Фигуристка пожаловалась своим поклонникам, что из-за травмы ее планы на Новый год пришлось изменить.

Однако спортсменка не грустит, а лишь попросила своих поклонников быть аккуратнее и беречь себя и близких.

«Да, жизнь иногда преподносит «сюрпризы»: я сломала ногу. Но не переживайте, я в руках замечательных врачей. Отдохну немного, и снова в строй!» – написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграм».

https://www.instagram.com/p/CIA2JUFpLcV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

В «историях» призер Олимпийских игр в одиночном фигурном катании рассказала, что должна была встречать Новый год в Финляндии и даже отправиться на встречу с Сантой.

Пользователи социальной сети пожелали Ирине скорейшего выздоровления, отметив, что случившееся, возможно, даже и к лучшему. «Ирочка, значит так нужно, встретить этот НГ не там, где планировали. Скорейшего восстановления», «Ирина, вот вы устроили себе отпуск. Поправляйтесь!», «Здоровья Вам!», «Пускай всё удачно срастется», – написали в комментариях.

Ранее Ирина Слуцкая сделала громкое заявление по поводу своей неизлечимой болезни.