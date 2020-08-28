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Украина разорвала связи с Белоруссией

Украинские власти на неопределенный срок приостановили контакты со своими белорусскими коллегами, заявил в эфире телеканала «1+1» украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, Киев опасается запятнать репутацию.

Кулеба подчеркул, что на сегодняшний день все украино-белорусские дипломатические отношения «поставлены на паузу». При этом Киев продолжает внимательно следить за ситуацией в Минске. Украинские власти, подчеркнул глава МИД, будут восстанавливать связи с белорусами, когда минует опасность понести репутационные, политические или моральные потери.

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В Крыму открыли автодорогу «Симферополь — Керчь»

Президент России Владимир Путин открыл движение по автомобильной дороге «Таврида», которая пересекает практически весь Крым от Симферополя до Керчи, сообщает газета «Взгляд». Предполагается, что новая трасса станет магнитом для инвестиций в регион.

«Таврида» представляет собой четырехполосную дорогу, протяженностью более 250 километров. Отмечается, что трассу построили в рекордные сроки — за три с половиной года. Рабочие трудились круглосуточно, ночью пользуясь 3D-системой автоматического позиционирования техники. Уникальность дороги заключается в оригинальной асфальтобетонной смеси для верхнего слоя проезжей части: она наполнена каменным материалом. Считается, что так покрытие «Тавриды» будет долго оставаться ровным и прочным. Аналитики полагают, что в ближайшие 2-3 года трасса начнет привлекать инвестиций в техническую инфраструктуру Крыма, поскольку туристический поток, благодаря новой дороге, возрастёт в разы.

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Ипотека подешевеет. Но не для всех

Депутат Государственной Думы РФ Елена Строкова предложила российскому правительству рассмотреть возможность снижения процентной ставки по ипотеке для семей, воспитывающих детей из детских домов, сообщает RT. Таким образом, уверена парламентарий можно будет улучшить их жилищные условия.

Письмо с предложением Строкова направила вице-премьеру Татьяне Голиковой. Депутат подчеркнула, что в настоящее время россияне предпочитают не усыновлять детей, а оформлять над ними опекунство, поскольку так ребенок не исключается из государственной очереди на жильё. Сниженная ставка по ипотеке, считает парламентарий, поспособствует качественному отличию усыновления от опекунства, и поможет российским семьям с приемными детьми улучшить свои жилищные условия.

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Белоруссия хочет отказаться от русского языка

Русский язык следует лишить государственного статуса в Белоруссии, заявил бывший глава Верховного совета республики Станислав Шушкевич. Его место, по мнению политика, должен занять белорусский язык, сообщает РИА Новости.

Шушкевич подчеркнул, что у белорусов с русскими никогда не было ни межнациональной розни, ни какого-либо другого противостояния. При этом граждан Белоруссии всегда отличало стремление к национальному самоопределению, добавил политик. В связи с этим, по его мнению, в республике заметно, как «выдавливают» белорусскую культуру. Шушкевич констатировал, что в Белоруссии государственным языком должен быть белорусский, поскольку «у него нет больше родины». Хотя бывший глава Верховного совета и признал, что переход к единственному госязыку будет сложным и длительным.

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Россияне погружаются в депрессию

До сих пор неопределенная ситуация с коронавирусом и сопутствующий ему экономический кризис на фоне приближения осени могут погрузить жителей РФ в глубочайшую депрессию, сообщает издание News.ru. Чтобы избавиться от хандры, психологи рекомендуют встретиться лицом к лицу со своими страхами.

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