За деньгами россиян начнут охоту

ЦБ России и крупные банки обеспокоены оттоком средств со счетов граждан, который с сначала года составил почти 13 млрд долларов. Эксперты отметили, что к такой ситуации привело снижение Банком России ключевой ставки и теперь регулятор хочет выступить в качестве того, кто решит проблему, пишет NEWS.ru.

По словам финансовых экспертов, уже был принят целый ряд поправок в законодательство, которые ограничивают доступ начинающих инвесторов к иностранным ценным бумагам. Таким образом государство пытается сохранить деньги внутри российской экономики. При этом для прекращения оттока вкладов Центробанку достаточно будет повысить ключевую ставку — и интерес к депозитам вернется, считают они.

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Россию обвинили в дискриминации

Cyprus Airways заявила об отмене продаж билетов на рейсы из Ларнаки в Москву из-за «дискриминации» со стороны российских властей. Об этом говорится в сообщении на сайте авиакомпании.

Компания подчеркнула, что «разочарована несправедливым отношением» и рассчитывает на помощь правительства Кипра. При этом, по данным Cyprus Airways, «две российские авиакомпании недавно открыли рейс Москва-Ларнака-Москва без аналогичных ограничений».

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Миротворцев начнут готовить в каждом военном округе России

С 2021 года в Центральном, Западном, Южном и Восточном округах, а также на Северном флоте появятся миротворческие подразделения. До конца 2020 года будет утверждена новая организационно-штатная структура и ее численность, заявили «Известиям» источники в Минобороны России.

Ожидается, что в разряд миротворцев попадут один мотострелковый батальон, авиационная эскадрилья, инженерно-саперная рота и медицинский отряд. Кроме того, в качестве миротворцев подготовят по одному батальону морской пехоты в Западном, Южном и Восточном округах, а на Северном флоте — десантно-штурмовой. Программа будет включать в себя обучение английскому языку, международному гуманитарному законодательству, разрешению конфликтных ситуаций, взаимодействию с населением, устройству блокпостов и досмотру автомобилей.

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Турция вторгнется в Армению

Анкара перебрасывает войска на границу с Арменией. Несмотря на завершение вооруженного конфликта в Карабахе, ситуация в регионе остается взрывоопасной и не исключено вторжение турецких военнослужащих на территорию соседнего государства. Об этом пишет Avia.pro.

По данным издания, на границу с Арменией уже переброшены несколько тысяч турецких военнослужащих, а также наступательное вооружение, в том числе реактивные системы залпового огня и танки.

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Хакеры обрушились на предприятия в России

С начала года зафиксирован двукратный рост числа атак хакеров на стратегические предприятия в России. Об этом со ссылкой на Центр мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании «Ростелеком-Солар» пишет «Коммерсант».

При этом 30 атак совершили группировки, работающие, как предполагают в «Ростелекоме», на иностранные государства. В ходе атак хакеры пытаются взломать почтовые серверы и компьютеры первых лиц компаний и ведомств. Чаще всего нападению подвергались банки, атомные предприятия, объекты здравоохранения, электроснабжения, военные объекты и госструктуры.