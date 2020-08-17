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Эксперты прогнозируют рост стоимости электроэнергии

Программа модернизации старых ТЭС может привести к увеличению платежей граждан за электроэнергию на 120% к 2031 году и росту конечных цен для потребителей на 40 коп. за 1 кВт/ч. Об этом со ссылкой на прогноз Vygon Consulting пишет газета «Коммерсант».

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При этом в «Совете производителей энергии» и «Совете рынка» (регулятор энергорынков) назвали прогнозы аналитиков «явно завышенными».

Власти усилят контроль за таксистами

Мэрия Москвы в рамках борьбы с аварийностью с участием такси к концу года намерена запустить систему, запрещающую передавать заказы водителям, которые злостно нарушают ПДД и не соблюдают режим труда и отдыха. «Ситимобил» и «Яндекс. Такси» также высказались за цифровизацию баз данных и возможность проверок водителей, пишет «Коммерсант».

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По данным издания, анонсированная московскими властями программа будет выступать «шлюзом» между таксистом и агрегатором заказов, который будет ограничивать поступление предложений водителю. В «Яндекс. Такси» также отметили, что ведут переговоры с ГИБДД об организации автоматизированной проверки документов таксистов и пользователей каршеринга.

Российские парламентарии не хотят избавляться от зарубежной недвижимости

Декларации о доходах и имуществе за 2019 год свидетельствуют, что 22 депутата Госдумы и шесть членов Совета Федерации, а также члены их семей владеют собственностью за границей. Самыми популярными странами у российских парламентариев являются Испания, Болгария, Латвия и Финляндия и депутаты не спешат избавляться от домов и квартир за границей, сообщает «Коммерсант».

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По данным газеты, единственный сенатор, расставшийся в прошлом году с зарубежной недвижимостью, — представитель Тамбовской области Александр Бабаков. Несмотря на то, что владение такой недвижимостью для российских чиновников и парламентариев законодательно не запрещено, эксперты отмечают, что оно позволяет держать их «на крючке».

Эксперты прогнозируют рост стоимости электроэнергии

Программа модернизации старых ТЭС может привести к увеличению платежей граждан за электроэнергию на 120% к 2031 году и росту конечных цен для потребителей на 40 коп. за 1 кВт/ч. Об этом со ссылкой на прогноз Vygon Consulting пишет газета «Коммерсант».

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При этом в «Совете производителей энергии» и «Совете рынка» (регулятор энергорынков) назвали прогнозы аналитиков «явно завышенными».

Обстановка в Средиземном море накаляется

Противостояние между двумя партнерами по НАТО Грецией и Турцией, которое вызвали территориальные споры и борьба за права на добычу полезных ископаемых, привело к столкновению кораблей и резко накалило обстановку в Средиземноморском регионе. Об этом пишет газета «Известия».

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По данным издания, несмотря на то, что столкновение турецкого и греческого судов не привело к существенному ущербу, оно показало, что политико-дипломатический конфликт может быстро перейти в более острую фазу. Этому способствует и укрепление Францией, выступающей на стороне Греции, военной группировки в Восточном Средиземноморье.

В России выросло количество пятитысячных купюр

В 2020 году Центробанк уже допечатал 460 млн купюр и большая их часть — 320 млн -пришлась на пятитысячную банкноту. Об этом сообщают «Известия».

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По данным издания, регулятор объяснил «допечатку» денег потребностями экономики, а также повышенным спросом на наличность со стороны бизнеса и граждан. А эксперты видят риск в спросе именно на купюру в пять тысяч рублей, которая традиционно воспринимаются как средство наличного накопления. Они предупредили о возможном отказе населения от хранения денег в банках.