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Школьники возвращаются на удаленку

Школьники в разных регионах России начали возвращаться к дистанционному формату обучения из-из-за случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщают «Известия». В разных учебных заведениях Москвы по одному–два класса были отправлены на удаленку. Временно закрылись отдельные школы в Омске, Улан-Удэ, Калмыкии, Ивановской, Московской, Саратовской, Ярославской, Кемеровской и Новосибирской областях.

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Путин извинился перед президентом Сербии

Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел России Сергей Лавров извинились перед президентом Сербии Александром Вучичем за пост официальной представительницы Министерства иностранных дел (МИД) России Марии Захаровой. Об этом сам Вучич сообщил RTV. Он назвал инцидент с Захаровой несущественным, а реакцию властей России на него — свидетельством большого уважения по отношению к Сербии и к нему лично.

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ОСАГО стал дороже и непрозрачнее

Стоимость полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) увеличилась и стала непрозрачной. Об этом сообщают «Известия». В августе, как сообщал «Рамблер», вступили в силу поправки, которые призваны сделать цену ОСАГО более индивидуализированной. Теперь при расчете цены ОСАГО учитываются возраст, пол водителя, его привлечение к уголовной ответственности, наличие у него страховки недвижимости, число страховых случаев и место регистрации транспортного средства. Юристы предупредили, что столь большое число параметров делает стоимость полиса менее прозрачной.

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В Белоруссии началась «операция Гуайдо»

Власти Литвы дали старт «операции Гуайдо» в Белоруссии. Об этом сенатор Алексей Пушков заявил в своем твиттере. Хуан Гуайдо — самопровозглашенный исполняющий обязанности президента Венесуэлы. Вчера Сейм Литвы признал Светлану Тихановскую избранным президентом Белоруссии. В тот же день Пушков назвал это стартом «операции Гуайдо» в Белоруссии.

Признав Тихановскую избранным главой Белоруссии, Литва дала старт белорусской «операции Гуайдо», хотя в Венесуэле эта операция так и не удалась. Похоже, в схватке за Белоруссию Литва взяла на себя роль «наконечника копья» при том, что его древко держат в руках совсем другие силы. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 10, 2020

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Германия подрывает отношения с Россией

Отказ властей Германии сотрудничать с властями России по ситуации с политиком Алексеем Навальным подорвет российско-германские и международные отношения. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил постоянный представитель России при Организации объединенных наций (ООН) и в Совете безопасности ООН Василий Небензя. По его словам, Берлин должен положить на стол факты того, что инцидент с Навальным был преступлением.

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