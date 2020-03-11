Российский финансовый рынок не обвалился

Несмотря на пессимистичные прогнозы, обвал на мировых рынках через сутки сменился отскоком. А российская национальная валюта, в том числе благодаря действиям Банка России и Минфина, потерял меньше, чем ожидалось, пишет газета «Коммерсант».

По данным издания, ожидалось, что на открытии Московской биржи 10 мая будут царить панические настроения, что грозило российским ценным бумагам «обвалом десятилетия», однако в этот момент мировой рынок продемонстрировал рост. За сутки обвал в Нью-Йорке и Лондоне обернулся отскоком, нефть марок Brent и WTI вернула себе около 10% цены.

Также панику купировали заявления Банка России о фактически начале валютных интервенций и Минфина, объявившего о приостановке новых аукционов ОФЗ. В итоге нацвалюта была зафиксирована в районе 72 рублей за доллар, а биржевые индексы за день потеряли 8–13%, что существенно меньше ожидаемого, подчеркивается в статье.

Минэкономразвития предупредило о росте цен в марте

Инфляция в марте прогнозируется на уровне 0,3-0,4%, что соответствует диапазону 2,3-2,4% в годовом выражении. Об этом говорится в обзоре «Картина инфляции», размещенном на сайте Минэкономразвития.

«Таким образом, с учетом наблюдаемой волатильности на валютном рынке ускорение годовой инфляции c текущих низких уровней может начаться раньше, чем предполагалось», — подчеркнуло ведомство.

В обзоре министерства также отмечается, что продовольственная инфляция в феврале «составила 0,2% после нулевой динамики в предыдущие два месяца».

Коронавирус унес 3 158 жизней в Китае

По данным Комитета по здравоохранению КНР, количество погибших от коронавируса в стране достигло 3158 человек, заражены 80 778 человек, а переболели и выздоровели — 61 475. Об этом пишет газета «Коммерсант».

Во всем мире зафиксировано 4125 новых случаев заражения коронавирусом, 203 инфицированных скончались, отмечает Всемирная организация здравоохранения.

В свою очередь Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику распространения заболевания, привел данные о том, что в мире заразились коронавирусом 118 745 человек, 4284 из которых — умерли.

Путин объяснил введение санкций США против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты, вводя санкции против российского трубопровода «Северный поток -2», пытаются продвигать свой сжиженный газ на европейский рынок и опустить конкурентоспособность экономики Европы. Об этом в интервью ТАСС заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что США «всегда были против» развития экономических отношений России и Европы.

«Главный побудительный мотив, предлог введения санкций против «Северного потока — 2» заключался в том, что нужно обеспечить транзит через Украину. Вот мы сейчас с Украиной подписали транзитный договор. (…) А если санкции останутся, остаётся только один побудительный мотив. Какой? Обеспечить конкурентные преимущества для своего LNG, для своего сжиженного газа», — пояснил Владимир Путин.

Он также подчеркнул, что, если Европа будет закупать газ на 25–30% дороже, то это «опускает всю конкурентоспособность германской экономики, и европейской в том числе».

Коммунисты сорвали досрочные выборы в Госдуму

Предложение депутата от «Единой России» Александра Карелина провести досрочные выборы в Госдуму могло бы быть принято, если бы его поддержали все фракции. Однако КПРФ выступила против, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По данным осведомленных источников издания, близких к администрации президента, депутаты планировали принять поправку Карелина о самороспуске Госдумы и в Кремле рассчитывали на проведение досрочных выборов в сентябре.

Однако президент России Владимир Путин настаивал, что поправку должны поддержать все фракции, а лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказался против.

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