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Россияне решили меньше тратить

Жители России намерены сократить расходы на большинство непродовольственных товаров и услуг из-за экономического кризиса и пандемии коронавируса. Об этом со ссылкой на исследования компании BCG и холдинга «Ромир» сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

В частности жители России намерены меньше тратить на алкоголь (38%), на косметику и парфюмерию (32%), на одежду (21%). Падение спроса ожидает также сферы развлечений и досуга.

При этом россияне намерены в ближайшие полгода увеличить траты на коммунальные услуги, интернет и связь, свежие продукты и безрецептурные лекарства.

В Москве умерли еще 27 пациентов с коронавирусом

Власти Москвы вечером 22 апреля сообщили о еще 27 умерших пациентах с положительным тестом на коронавирус и пневмонией. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала оперативного штаба.

Среди умерших были пациенты от 38 до 90 лет и большинство имело сопутствующие заболевания: гипертонию, хронический бронхит, сахарный диабет, хронический лимфолейкоз. Самый молодой — 38-летний пациент — страдал хроническим бронхитом, отмечается в сообщении.

Электронные пропуска появятся в 21 регионе России

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков на время режима самоизоляции из-за коронавируса заработает в регионах центральной России, в Поволжье, Сибири, на Дальнем Востоке и Северном Кавказе. Об этом говорится в сообщении на сайте Минкомсвязи.

В ведомстве отметили, что решение было принято по итогам совещания 21 апреля. Для получения разового пропуска россияне смогут воспользоваться мобильным приложением «Госуслуги. Стопкоронавирус», где необходимо будет указать причины выхода из дома, номер машины, точку назначения. Постоянные цифровые пропуска смогут получить организации, «осуществляющих свою деятельность в условиях введенных ограничений».

«В рамках первой очереди внедрения к федеральной платформе подключатся семь регионов Центрального федерального округа — Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области. Также со следующей недели планируется начать внедрение федерального решения в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа», — говорится в сообщении.

Полицейские смогут вскрывать машины и применять оружие

В правительстве подготовлен законопроект, расширяющий права полиции. Поправки вскоре могут быть внесены в Госдуму, сообщил принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газете «Ведомости» источник, близкий к центральному аппарату МВД.

Согласно поправкам, которые привело издание, сотрудникам полиции разрешат представляться россиянам уже после прекращения их опасных и противоправных действий. Также полицейским позволят применять оружие, если действия задерживаемого будут расценены как угроза нападения.

Поправки предусматривают и право полицейских вскрывать машины для спасения жизни граждан, а также предотвращения преступления, даже если владельца автомобиля не будет рядом.

При этом его должны будут уведомить о вскрытии машины в течение 24 часов. Еще одной поправкой устанавливается, что сотрудник правоохранительных органов не несет ответственности, если его действия были законными.

В России могут исчезнуть «чекушки»

Из-за вступления в силу нового стандарта розлива из продажи может исчезнуть крепкий алкоголь в бутылках менее 0,5 литра. Об этом пишет газета «Коммерсант».

По данным издания, новый стандарт вступит в силу 1 июля 2020 года и исключит возможность использования производителями крепкого алкоголя емкостей объемом 250 и 375 мл.

При этом ряд производителей настаивает на внесении изменений в обновленный ГОСТ, так как у них на долю такой продукции приходится до 50% от общего объема выпущенного крепкого алкоголя.

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