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В России начались проблемы с ввозом лекарств

После вступления в силу в начале июля приказа Минфина, который содержит новый список кодов товаров, оформляемых только через Центральную акцизную таможню (ЦАТ), возникли проблемы с ввозом в Россию, в том числе и лекарственных средств и детских смесей. Об этом пишет газета «Ведомости».

Ассоциация международных фармпроизводителей 17 июля обратилась с письмом к вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову, подчеркнув, что ни один склад временного хранения в зоне деятельности ЦАТ не имеет лицензии на хранение лекарств, что ведет к рискам для пациентов. Также отмечаются очереди на таможне.

Удалось договориться о полном прекращении огня в Донбассе

Контактной группе по Донбассу удалось согласовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня в регионе, в частности, полный запрет на «наступательные и разведывательно-диверсионные действия», на применение беспилотников и размещение тяжелого вооружение в населенных пунктах. В Киеве пообещали, что если договоренности будут соблюдаться, начнется и реализация других пунктов Минских соглашений, пишет «Коммерсант».

При этом Россия раскритиковали постановление украинского парламента о том, что выборы в Донбассе могут пройти только после того, как оттуда будут выведены «российские оккупационные войска и их техника». А президент Украины Владимир Зеленский потребовал расшифровки каждого пункта Минских соглашений.

Минфину предложили ввести подоходный налог на роботов

«Институт прогрессивного образования» обратился в Минфин с инициативой ввести налог на роботов, а собранные средства направлять в специальный Фонд переподготовки уязвимых профессий. Об этом сообщает газета «Известия».

В организации отметили, что роботизированные технологии сегодня активно заменяют людей в ряде профессий, в том числе продавцов и кассиров, экскурсоводов, охранников и банковских сотрудников.

А для того, чтобы люди не остались без работы, их необходимо переучивать. На эти цели предлагается ввести налог, сопоставимый с 13% НДФЛ со средней заработной платы определенной профессии. Инициативу поддержали в комитете по бюджету и налогам Госдумы, в Общественной палате РФ и «Деловой России».

Трамп высказался о коронавирусе в России

Президент США Дональд Трамп рассказал о своем видении ситуации с коронавирусом в России после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.

«Утром я говорил с президентом России (Владимиром) Путиным, и они проходят сейчас через очень тяжелое время с этим [коронавирусом], особенно в Москве», — подчеркнул американский лидер.

В России предложили пенсионный налоговый вычет

Две ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НПФ) предложили ввести пенсионный налоговый вычет для россиян, которые будут самостоятельно копить на пенсию. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо организаций в Центробанк.

Ассоциация НПФ «Альянс пенсионных фондов» и Национальная ассоциация НПФ призвали установить отдельный пенсионный вычет, с лимитом для исчисления размера льготы в 400 тысяч рублей. По задумке организаций, благодаря вычету россияне, которые самостоятельно копят на пенсию, смогут каждый год возвращать до 52 тысяч рублей с добровольных взносов.