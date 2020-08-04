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Россиян предупредили о «расплате» за курортный отдых

Возвращение россиян с курортов может стать причиной новой вспышки коронавируса в сентябре. Об этом газете «Известия» заявила заведующая кафедрой инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Галина Кожевникова.

«В сентябре можно ожидать повышение заболеваемости, потому что большинство путешественников вернется домой. Но рост не будет сильным», — пояснила она.

При этом эксперты отметили, что россияне «расслабились», и контроль за исполнением масочного режима, а также соблюдением социальной дистанции, необходимо ужесточать.

В России вступил в силу новый стандарт для автономеров

Вступивший в силу с 4 августа новый стандарт предусматривает появление небольших номерных знаков для мотоциклов, новые регистрационные знаки для машин с нестандартным местом крепления номеров и специальные обозначения для мототехники дипломатических и консульских представительств. Об этом со ссылкой на Росстандарт пишет РИА Новости.

Новые номерные знаки также появятся у снегоболотоходов, мотовездеходов и ретроавтомобилей. При этом, по данным ведомства, шрифты, структура и габаритные размеры основных типов номеров остались без изменений.

Банкам могут запретить уловки в договорах

В Госдуму внесен законопроект, вводящий специальную форму, согласно которой, банки обязаны будут выделять важные условия в договорах. Так, таблица, которую должен утвердить Центробанк, будет включать информацию о виде вклада, сумме, валюте, ограничениях на его пополнение, сроке возврата и процентной ставке, пишет «Российская газета».

Таким образом, если законопроект будет принят, кредитные организации больше не смогут прописывать важные для клиента сведения мелким шрифтом в конце документов, отмечает издание.

Три страны создают новый союз против политики России

Польша, Литва и Украина договорились о создании нового объединения, которое назвали «Люблинский треугольник». При этом страны высказались о намерении противостоять «дезинформации со стороны России и переосмысления истории» и объявили, что «не признают незаконную оккупацию Крыма», сообщает газета «Известия».

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что, создавая это объединение, Украина заинтересована в более углубленном сотрудничестве в рамках НАТО и Евросоюза, Польша пытается сформировать собственный центр силы в Восточной Европе, а Литва намерена добиться большего внимания к своей позиции. Однако у блока отсутствует повестка, а также не предполагается ни создания каких-либо общих институтов и выделения средств на них, заявили политологи.

В России упали объемы строительства жилья

Около 60% застройщиков в России снизили объемы строительства из-за пандемии коронавируса. Об этом со ссылкой на Национальное рейтинговое агентство сообщает «Коммерсант».

По данным аналитиков, в июле 2020 года по сравнению с концом 2019 года объем строительства жилья сократился у двух третей публичных застройщиков, что может стать причиной роста их долговой нагрузки.

При этом Центр стратегических разработок в своем отчете указывает, что большинство застройщиков по итогам 2020 года ожидают снижения темпов ввода жилья, а восстановления рынка до докризисных значений прогнозируется не ранее 2024 года.