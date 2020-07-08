Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Россияне могут остаться без новых гаджетов

Вступление в силу нормы об обязательной установке на гаджеты российского программного обеспечения может привести к дефициту новинок на рынке. Бизнес попросил правительство России дать отсрочку выполнения этой нормы до 1 июля 2022 года, пишут «Известия».

В письме Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей, в которую входят в том числе Apple, Samsung, LG, подчеркивается, что компании не успевают выполнить все новые требования и россияне могут остаться без технических новинок. В РАТЭК предложили отложить обязательную предустановку российского ПО минимум до 1 июля 2022 года, для того, чтобы российская розничная торговля не уступила место иностранным интернет-магазинам.

Правительство поддержало малый бизнес

Предпринимателям, незначительно превысившим лимиты по выручке и количеству сотрудников, дадут возможность вернуться на упрощенную систему налогообложения и создадут переходный налоговый режим. Об этом сообщает «Коммерсант».

Согласно поправкам, предложенным правительством, после повышения ставок до 8% и 20% из-за временного роста выручки и численности персонала компании смогут вернуться к стандартным 6% или 15% — если вновь будут соответствовать критериям упрощенной системы налогообложения.

В Минэкономики уверены, что принятие закона о переходном режиме будет стимулировать малый бизнес к росту, а в деловых кругах считают правительственные поправки недостаточными.

Россиянам станет легче брать кредиты

Крупнейшие банки России активно снижают ставки по потребительским кредитам и предлагают клиентам выгодные условия рефинансирования, пишет «Коммерсант».

По данным издания, проценты по кредитам снизили Сбербанк и ВТБ, Московский кредитный банк и «ФК Открытие». В Райффайзенбанке и Альфа-банке уменьшили ставку рефинансирования.

Снижение достигает 1,6 процентного пункта по стандартным кредитным продуктам. Банки, жертвуя прибылью, ожидают наращивания кредитных портфелей и перехода к ним качественных заемщиков.

Ожидается резкое падение продаж автомобилей в России

Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса спрогнозировал падение продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2020 году на 23,9%, до 1,3 млн машин. Об этом пишут «Ведомости».

Опрошенные изданием участники рынка отметили меры господдержки, однако подчеркнули, что восстановления отрасли в ближайшее время ждать не стоит, а на годовых продажах автомобилей скажутся как закрытие автосалонов почти на два месяца, ослабление рубля и падение доходов населения, так и дефицит автомобилей, образовавшийся из-за простоя заводов.

Стоимость мобильной связи в России растет

Сотовые операторы пытаются компенсировать потери из-за самоизоляции россиян во время пандемии, и рост тарифов может достигнуть 14%. Об этом пишет «Коммерсант».

По оценкам Content Review, которые привело издание, стоимость минимального пакетного тарифа мобильной связи в России за первое полугодие 2020 года уже выросла на 8%, с 270 руб. до 291 руб. в месяц. При этом с марта по май сотовые операторы потеряли из-за пандемии около 30 млрд руб.

При этом в «Вымпелкоме» подчеркнули, что не меняли за последнее полугодие цены на текущих тарифах. А в Tele2 заявили, что считают сомнительными исследования агентства, которое «систематически допускает ошибки».