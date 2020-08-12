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В Госдуме предложили увеличить отпуск многодетным родителям

Депутат Госдумы России Иван Сухарев обратился к главе Минтруда России с предложением увеличить до 35 дней ежегодный оплачиваемый отпуск для родителей, воспитывающих трех и более детей. Об этом сообщает RT.

По мнению депутата, многодетные родители несут очень большую нагрузку, однако по трудовому законодательству могут рассчитывать только на 28 дней отпуска. Сухарев подчеркнул, что дополнительную неделю отпуска они смогут потратить на отдых или занятия с детьми.

Российский бизнес столкнулся с сильнейшим падением прибыли

Совокупная прибыль российского бизнеса с марта по май этого года сократилась на 67%, что стало крупнейшим падением за 16 лет. Об этом со ссылкой на отчет международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza пишет РБК.

По данным аналитиков, весной более трети компаний получили убыток в размере 1,65 трлн рублей. Самым провальным оказался март, когда потери составили около 277 миллиардов рублей. В итоге нарастить прибыль — на 8,3%— удалось лишь предприятиям сферы сельского и лесного хозяйства и рыбоводства, а главным генератором убытков стала оптовая торговля природным газом.

Названы отрасли с максимальным риском увольнения сотрудников

Максимальный риск попасть под сокращения у работников сферы торговли, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей работы, сферы услуг и транспортной отрасли. Своей работы могут лишиться около 217 тысяч человек, со ссылкой на данные Минтруда сообщает газета «Известия».

При этом меньше всего от пандемии коронавируса пострадали такие отрасли, как логистика, консалтинг, химическая и топливная промышленность, металлургия. Следовательно, там ожидается минимальное число сокращений.

В большинстве регионов России появятся временные рабочие места

По данным Минтруда, временные вакансии на три месяца для тех, кто остался без работы или находится под угрозой сокращения, появятся в 79 регионах России. На эти цели было выделено 4 млрд рублей из резервного фонда, пишет «Российская газета».

Больше всего субсидий получат Свердловская и Ростовская области, Татарстан и Башкортостан, Пермский и Краснодарский края. Не принимают участие в программе Московская, Мурманская, Новосибирская и Сахалинская области, Ямало-Ненецкий АО и Москва. При этом в Ямало-Ненецком автономном округе и Новосибирской области уже реализовываются собственные программы по трудоустройству безработных, а в Мурманской области все еще действует режим повышенной готовности.

Авиакомпании призвали Минтранс проверить скачок цен на топливо

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта заявила о росте стоимости авиационного керосина в аэропортах на 20-62% и попросила проверить его обоснованность. Текст письма, направленного в Министерство транспорта, был опубликован на сайте ассоциации.