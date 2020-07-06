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Россиянам разрешат использовать права вместо паспорта

Жители России смогут использовать водительское удостоверение для обмена валюты на сумму не более 100 тыс. рублей, денежного перевода без открытия счета или почтового перевода. Об этом пишут «Известия».

В Центробанке России изданию пояснили, что соответствующий законопроект разрабатывается совместно с Минэкономразвития и Росфинмониторингом. А выбор именно водительского удостоверения обусловлен достаточно широким распространением документа и возможностью проверки.

Заемщики не смогли обосновать кредитные каникулы

Заемщики не смогли обосновать кредитные каникулы

Часть клиентов банков, воспользовавшихся кредитными каникулами в рамках госпрограммы, не смогли подтвердить документально снижение дохода на 30%, пишет «Коммерсант».

При этом Центробанк признал проблему и предложил банкам проводить для добросовестных заемщиков реструктуризацию по своим программам. Однако, по мнению опрошенных изданием экспертов, потерь не удастся избежать, и уже осенью это отразится на банках.

Российские власти не снизят цены на бензин

Минэнерго, Минфин, Минэкономразвития и Минтранс сформировали консолидированную позицию и отвергли предложение Независимого топливного союза о приостановке действия демпферного механизма в России. Об этом сообщают «Ведомости».

По данным издания, в своем письме главе НТС Павлу Баженову Минэнерго отметило, что приостановка действия демпфера до конца года нецелесообразна, так как этот механизм позволяет стабилизировать цены. Также его отмена приведет к недополучению доходов бюджетом.

Рынок недвижимости выздоравливает

Уже к середине июня продажи на рынке недвижимости вернулись на уровень начала марта. Выздоровление связано как с отложенным спросом, так и с государственной поддержкой, заявил «Российской газете» генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

«Рынок ипотеки вернулся к росту. Конечно, во многом из-за программы льготной ипотеки под 6,5%. Сейчас банками одобрено уже 173,2 тысячи заявок. Напомню, что в кризис 2015-2016 годов ипотека с господдержкой тоже помогла и рынку, и гражданам, только на тот момент ставка была почти в два раза выше», — пояснил он.

Внедрение 5G в России предложено отложить

Минкомсвязи предложило перераспределить 2 миллиарда рублей из федерального бюджета, которые должны были пойти на финансирование работ по расчистке частот для сетей нового поколения. Ведомство считает, что эти средства лучше направить на цифровизацию государственных услуг для населения и бизнеса, сообщает газета «Известия».

По мнению опрошенных изданием экспертов, снижение затрат на расчистку частот приведет к тому, что появления 5G в крупных городах России стоит ожидать не раньше 2024–2025 годов.