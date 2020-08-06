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В России предложили отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса

Общероссийский народный фронт выступил с инициативой освободить в 2020 году россиян от уплаты НДФЛ при продаже недвижимости экономкласса, если в течение года они купят новое жилье с использованием льготных государственных программ. Об этом пишет газета «Известия».

Автор инициативы, директор координационного центра ОНФ по восстановлению экономики Илья Семин пояснил, что речь идет о программах субсидирования под 6,5% годовых ипотеки на жилье в новостройках, а также льготных кредитах для военнослужащих, врачей и учителей.

«Так, с одной стороны, поддержку получат люди, которые стремятся улучшить жилищные условия, с другой стороны, мера не приведет к крупным выпадающим доходам бюджета», — пояснил он.

Мосгорсуд признал право москвичей на придомовую территорию

Согласно решению Мосгорсуда, власти Москвы не имеют права распоряжаться землей во дворах домов, отрезая от нее участки для стройплощадок. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным издания, суд, рассмотрев иск жителей Останкино против строительства 22-этажного дома по программе реновации, принял решение, что городской департамент имущества не имел права распоряжаться спорной частью земель, даже если они не размежеваны. А жители домов вправе владеть и пользоваться участками «в тех границах, в которых придомовая территория была ранее определена в установленном законом порядке».

Россияне не хотят на пенсию досрочно

Только около 31% россиян хотели бы выйти на пенсию досрочно, если бы могли сами выбирать возраст ухода на заслуженный отдых. Об этом со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка пишет РБК.

При этом 69% респондентов отметили, что не собираются бросать работу до 55 лет, а 11% хотели бы продолжать работать и после 70 лет. Также подавляющее большинство участников опроса (80%) признались, что не смогут уйти на пенсию пораньше, даже если бы и захотели, из-за того, что лишатся средств к существованию.

Россиян предупредили о возможном подорожании доставки товаров в два раза

Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) заявила, что доставка товаров в России может подорожать в два раза из-за введения новых санитарно-эпидемиологических требований, сообщает газета «Известия».

По данным издания, документ, ужесточающий требования к доставке, находится на рассмотрении в Роспотребнадзоре и предусматривает запрет на перевозку товаров бытовой химии транспортом, предназначенным для продуктов питания и питьевой воды. В свою очередь АКИТ считает, что введение таких правил приведет к резкому росту расходов на доставку и ее пропорциональное увеличение для покупателей.

Индекс деловой активности в России продемонстрировал рекордный рост

Спад деловой активности фиксировался на протяжении полугода, несмотря на меры господдержки, однако сектор услуг в июле показал рекордный с 2008 года рост. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным издания, индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг, подсчитываемый Markit, вырос в июле до рекордных 58,5 и достиг максимума с июля 2008 года. При этом российские компании впервые с февраля отметили рост заказов.