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Путин в Нагорном Карабахе применил «новый ловкий подход»

Мирное соглашение по Нагорному Карабаху, подписанное Арменией и Азербайджаном при посредничестве России, стало отступлением от тактики «железного кулака», которую раньше применяли российские власти. Об этом пишет The New York Times.

Американские журналисты отмечают, что президент России Владимир Путин использовал «искусную смесь мягкой силы и скрытой военной угрозы» и сумел остановить военные действия в регионе, не оттолкнув Азербайджан и закрепив Армению внутри российской сферы влияния. При этом живущие в Нагорном Карабахе этнические армяне заявили изданию, что не могут представить себе жизнь в этом регионе без защиты России.

НАТО обвинило Россию в «агрессивной политике»

Россия продолжает «агрессивную политику», стремится к гегемонии над бывшими советскими республиками и подрывает их суверенитет, а также угрожает безопасности НАТО, регулярно проводя «устрашающие военные операции в непосредственной близости от стран-участниц» альянса. Об этом говорится в отчете НАТО.

В документе Россия называется одной из главных угроз альянсу. При этом аналитики уверены, что НАТО необходимо вести и политику «сдерживания», и диалога. Кроме того, в отчете подчеркивается, что альянс должен позитивно реагировать на «конструктивные изменения» в политике российских властей.

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Россиян предупредили о возможном дефиците игрушек

Накануне Нового года в России на фоне ограничение как иностранного, так и российского производства может возникнуть дефицит игрушек. Об этом со ссылкой на письмо Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Федеральной таможенной службе пишет газета «Известия».

В ассоциации объяснили возникновение возможного дефицита игрушек тем, что производящие их предприятия не работали несколько месяцев и импортеры не успели создать необходимый запас. В АИДТ также указали на проблемы с быстрым прохождением таможни, предложив упростить процедуры пропуска в Россию иностранных игрушек. При этом в ФТС подчеркнули, что проблем с ввозом и декларированием детских и подростковых товаров нет.

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Производство SSJ100 столкнулось с дефицитом комплектующих

Производство самолетов SSJ100 Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) испытывает проблемы с поставкой иностранных комплектующих, прежде всего бортового радиоэлектронного оборудования американской компании Honeywell. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет газета «Известия».

По данным источников, перебои с поставками могут быть связаны с американскими санкциями и уже привели к увеличению сроков строительства новой техники. При этом источник, близкий к руководству ОАК, пояснил, что наблюдались «временные вопросы, связанные с переоформлением ряда документов», которые не отразились на поддержке эксплуатации самолетов.

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Россияне остались без корпоративов

Не планирует проводить корпоративы на Новый год 81% российских компаний. Об этом со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру» пишет РИА Новости.

Опрос проводился среди 1,5 тысяч представителей российских компаний из всех округов России. При этом 15% респондентов все же собираются устроить корпоратив, а 4% намерены провести его в дистанционной форме.