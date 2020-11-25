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Раскрыты детали убийства Немцова

Подруга Бориса Немцова Анна Дурицкая рассказала, что не видела стрелявших, однако спустя несколько минут после убийства некий мужчина рассматривал документы и телефон политика. Об этом она заявила в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

«На [Большом Москворецком] мосту я услышала хлопки. Мы шли очень близко друг к другу. И я подняла голову вверх, так как подумала, что это салют. И когда почувствовала, что Борис схватил меня за руку, я поняла, что в него стреляют. Но, обернувшись, я увидела только уносящийся серого цвета автомобиль», — пояснила Дурицкая.

Она отметила, что очень испугалась и бросилась за помощью к водителю снегоуборочной машины. Но тот спокойно и молча курил, не реагируя на убийство человека. Тогда она вернулась к Немцову и сама вызвала полицию и скорую помощь, при этом возле тела политика «находился какой-то парень, который рассматривал его телефон, документы».

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Озвучено роковое пророчество афонского старца

Старец Аристоклий накануне революции 1917 года предсказал, что Россия «утонет в крови», при этом продолжение его пророчества было довольно неожиданным, пишет «Царьград».

«Все бросят Россию, откажутся от неё другие державы… Чтобы на помощь Господню уповали русские люди. Услышите, что в других странах начнутся беспорядки…», — приводит издание слова старца.

Аристоклий также посоветовал «ничего не бояться» и предрек, что Россия только возродится, но и станет светом для всего мира.

Найдена альтернатива закрытию фудкортов в торговых центрах

Министерство промышленности и торговли направило письмо в администрации всех российских регионов с предложениями внести изменения в работу фуд-кортов на территории торговых центров, чтобы избежать их закрытия. Об этом пишет РБК.

Ведомство предложило обслуживать посетителей за столиками, как в ресторанах, при этом расстояние между ними должно быть не меньше 1,5 м. Для снижения посещаемости фуд-кортов также предлагается запретить развлекательные мероприятия на них, а у каждого кафе установить прозрачные защитные экраны с окнами оформления и выдачи заказа.

При этом после каждого посетителя необходимо обрабатывать антисептиком столы и подносы, отмечает Минторг.

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Саакашвили предрек катастрофу на Украине

Экс-президент Грузии, а сейчас глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили предупредил, что украинскую экономику в ближайшее время ждет масштабный бюджетный кризис, сравнимый с кризисом 90-х годов. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина-24».

По его словам, уже со следующего года у Украины могу начаться проблемы с выплатами зарплат и пенсий. «С закрытыми глазами идем в пропасть. И это происходит в условиях, когда правительство практически не функционирует, как будто оно существует в параллельном мире», — заявил он.

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Сколько Россия «заплатила» за Крым

В результате введения санкций Россия «заплатила» за Крым за пять лет около 100 млрд долларов. Такое мнение на страницах литовского издания Delfi высказал научный сотрудник Карлова университета Александр Морозов.

По словам эксперта, нельзя говорить о том, что санкции не работают. Их введение привело не только к прямым потерям в сфере экспорта-импорта, но и к наращиванию «режима изоляции», падению уровня российского экономического, внешнеполитического и даже культурного присутствия в мире. А сокращение интенсивного сотрудничества с крупными зарубежными компаниями ведет страну к технологическому отставанию, уверен он.

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Рассорит ли Лукашенко Россию и Белоруссию?

Опрос, проведенный Белорусской аналитической мастерской, свидетельствует об уменьшении числа сторонников союза с Россией в Белоруссии. Эксперты усомнились в точности сведений находящейся в Варшаве организации, однако отметили негативный тренд в стране и то, что президент Александр Лукашенко не сделал нужных выводов, пишет «Свободная пресса».

«Рост негативного отношения граждан Белоруссии к Союзному государству, скорее всего, имеет место. И это закономерно. Во-первых, Россия поддержала в ходе летних событий в этой стране не Союзное государство, а лично Александра Лукашенко, рейтинг которого продолжает падать. А во-вторых, сам Лукашенко, вопреки своим обещаниям Москве, вновь стал лукавить», — пояснил директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.

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