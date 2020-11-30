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Украину лишили денег

Первый заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил о том, что в бюджете не хватает 40 млрд гривен, которые планировалась занять у МВФ, ЕС и Всемирного банка, однако кредиты получены не были. Что происходит на Украине, разбиралась газета «Взгляд».

По данным издания, Минфин Украины, по сути, перешел на осадное положение, максимально сократив расходы. Не финансируются даже марки и конверты для судов. При этом с середины ноября на Украине ввели так называемый карантин выходного дня, что ставит бизнес на грань выживания и еще сильнее увеличивает расходы правительства. Почти 100 млрд (3,5 млрд долларов США) планировалось занять у МВФ, однако Украина получила только первый транш (2,1 млрд), а остальные, скорее всего, не получит.

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США репетируют нападение на Россию

США провели военные учения с новейшими системами залпового огня в Румынии, однако цель этих маневров, по мнению ряда военных аналитиков, вовсе не Крым, а Калининград, пишет «Взгляд».

Эксперты отмечают, что мощности систем залпового огня M142 High Mobiliti Artillery Rocket (HIMARS), которые были доставлены в Румынию, не хватит для того, чтобы поразить цели в Крыму. Однако этих РСЗО вполне достаточно для военных действий в Калининградской области, на границу с которой они также могут быть оперативно переброшены.

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Латвийцев вынудили бежать в Россию

Жесткая политика Евросоюза и принятие ряда новых ограничений на ловлю рыбы вынуждают латвийских рыбаков отправляться на заработки в Россию, принимая участие в программе по переселению соотечественников. Об этом пишет Sputnik Латвия.

По данным издания, после того, как в ЕС запретили добычу восточной балтийской трески, латвийским рыбакам пришлось уничтожать промысловые суда, получать компенсации и переезжать, чтобы продолжать заниматься любимым делом. При этом они отметили, что Россия «приняла их очень хорошо», и теперь они работают и живут на Дальнем Востоке.

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Россияне отказались от наличных

По словам первого зампреда правления Сбербанка Александра Ведяхина, за время пандемии 39% россиян полностью перешли на безналичные расчеты. Об этом он заявил РИА Новости.

«Стабильно растет доля полностью безналичных клиентов — которые пользуются банковской картой, но в течение месяца не снимают в банкомате наличные. Сейчас она составляет 39%, это на 5 процентных пунктов выше, чем до пандемии», — пояснил он.

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В России предложили отменить учебный год

Для предотвращения распространения коронавируса в России стоило бы отменить учебный год. Об этом заявил в эфире «Эхо Москвы» главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

«Дети тоже умирают. Их да, меньше, но они умирают. Я бы вообще этот год пропустил. Был бы я не я, а двухметровый блондин с голубыми глазами и президент РФ, я бы предложил подумать о том, чтобы пропустить год учебный. Вообще. Я в этом смысле радикал», — пояснил журналист.

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