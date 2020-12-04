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Кавказ ждет новая война

Несмотря на прекращение боевых действий между Арменией и Азербайджаном, обстановка в регионе продолжает оставаться взрывоопасной, а провокации Турции могут привести к новой войне. Об этом пишет американское издание The National Interest.

В статье напоминается, что соглашение о прекращении огня гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванью. При этом транспортный коридор идет через территорию Армении. Вполне вероятна организация провокации и требование президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана создать буферную зону для обеспечения безопасного проезда, что может стать началом новой войны, уверено издание.

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Украина втягивает ЕС в войну

Венгерские депутаты в Европарламенте после действий СБУ в Закарпатье заявили о начале «гражданской войны», а Будапешт потребовал от ОБСЕ отправить в регион миссию наблюдателей. Что происходит на Украине, разбиралась газета «Взгляд».

По данным издания, обострение ситуации спровоцировали обыски в венгерской общине в Закарпатье. А губернатор Закарпатской области Алексей Петров заявил, что лидер Партии венгров Украины Василий Брензович может стать фигурантом уголовного дела о государственной измене. При этом эксперты отмечают, что в большинстве своем венгры Закарпатья не выражают никаких сепаратистских настроений, а также уверены, что вопрос можно урегулировать без привлечения посредников из ОБСЕ.

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Путин пообещал решить проблемы инвалидов

Президент Владимир Путин в Международный день инвалида в режиме онлайн встретился с людьми с ограниченными возможностями и пообещал решить ряд проблем, о которых ему рассказали, пишет «Коммерсант».

Участники встречи призвали главу государства поддержать отечественных производителей инвалидных колясок, позволив им выстоять в конкуренции с датскими и китайскими производителями, ввести сертификаты на обучение за победы и участие в конкурсах, проводящихся для людей с ограниченными возможностями, а также финансировать безбарьерную среду для инвалидов из фонда капитального ремонта.

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«Плевок в лицо ветеранам и участникам ВОВ»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала речь постпреда Украины Сергея Кислицы на заседании ГА ООН в память обо всех жертвах Второй мировой войны — «стратегией позора». Об этом она написала в Facebook.

«Выступление Кислицы — плевок в лицо всем советским ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, живущим на Украине. Не говоря уже о том, что это надругательство над памятью миллионов украинцев, сражавшихся в рядах Красной Армии, партизанских отрядах, подполье, и отдавших свои жизни за освобождение мира от коричневой чумы», — подчеркнула Захарова.

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«Терминаторы» дошли до войск

В ходе учений под Челябинском Минобороны впервые показало, как будет использоваться новая машина поддержки танков БМПТ «Терминатор». Об этом пишет NEWS.ru.

Военный эксперт, опрошенный изданием, отметил, что БМПТ, имеющая на вооружении две пушки, четыре сверхзвуковые противотанковые ракеты, два автоматических гранатомета и крупнокалиберный пулемет, будет решать большой спектр задач, стоящих перед пехотными подразделениями, сопровождающими танки. В частности, наиболее эффективно новая машина будет работать в боевых порядках танков Т-72 модификаций «А» и «Б».

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