View this post on Instagram

БОЛЬШОЙ разговор о всех самых острых проблемах последних месяцев: о битве с коронавирусом, о борьбе за экономику, о геополитических аспектах происходящего. Целиком — скоро, следите за анонсами. Фрагменты — сегодня в 22.30 в программе «Москва.Кремль.Путин» Ну а прямо сейчас: фрагмент, в котором мы спросили: «Что президент думает, когда видит кадры происходящего в США?» (целиком ответ на этот вопрос — позднее) #москвакремльпутин @vrsoloviev #путин #павелзарубин #россия1 #россия24 #tvrussia #вести24