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Турция пообещала сохранить систему all inclusive

Глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыра заявил, что шведский стол и система «все включено» останутся в гостиницах страны и после завершения пандемии. Турция является одним из наиболее популярных среди россиян направлением.

В Кремле заговорили об окончании коронавируса в РФ

Дату окончания распространения коронавируса в России назвать невозможно, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал прогноз исследователей из Сингапурского университета технологий и дизайна, которые предсказали завершение пандемии коронавируса в РФ в начале августа. Он рекомендовал обращаться к ученым из Сингапура за разъяснениями.

Два легендарных бренда покинут Россию

Компания Unilever отказалась от поставок в Россию листового чая Lipton и Brooke Bond, сообщает РБК. Причина такого шага пока не известна. В настоящее время в отечественных торговых сетях невозможно купить листовой чай вышеуказанных брендов. Например, в интернет-магазинах Ozon и Perekrestok.ru эти позиции отсутствуют.

Лукашенко массово вывел белорусов на улицы

Около четверти населения Белоруссии поучаствовала в общереспубликанском субботнике на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил вице-премьер Белоруссии Владимир Кухарев. Ранее Александр Лукашенко заявил, что нет оснований для отмены или переноса субботника из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. 25 апреля тот состоялся.

Число заболевших COVID-19 в РФ приблизилось к 100 000

Количество пациентов с новым коронавирусом в России за сутки выросло на 5841 человека, до 99 399 зараженных. Накануне прирост больных составлял 6411 человек. За день до этого новых больных было 6198, еще днем ранее — 6361. У 44,9 процента новых зараженных нет клинических проявлений болезни.

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