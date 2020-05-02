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Раскрыт процент заболевших коронавирусом в Москве

ТАСС

По результатам скрининговых исследований реальное количество заболевших COVID-19 в Москве составляет около двух процентов от населения города, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

В Москве готовы ужесточить ограничения из-за COVID

ТАСС

Москвичам начнут отказывать в выдаче пропусков, если этого потребует ситуация. Столь серьёзное ужесточение мер не исключил мэр Сергей Собянин.

РФ поднялась в рейтинге по числу зараженных COVID-19

ТАСС

Россия в субботу обошла Турцию и вышла на седьмое место в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Названо время появления коронавируса в России

ТАСС

До марта 2020 года в России не было коронавируса нового типа SARS-CoV-2, поэтому россияне не могли переболеть в январе-феврале, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

Россиян предупредили об опасном изменении коронавируса

ТАСС

Процент людей с тяжелым течением меньше зависит от возраста, сообщил главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Проценко рассказал, как переболел коронавирусом

РИА Новости

Главный врач 40-й столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что заболевание COVID-19 протекало у него в «средней форме».

Россия обновила антирекорд по коронавирусу

РИА Новости

В России за сутки зарегистрировали 9623 новых случая COVID-19. Обновленные цифры 2 мая приводит оперативный штаб.

В ООН назвали страну создания коронавируса

Reuters

Игорь Никулин заявил НСН, что коронавирус создали в США, а Китаю подбросили. И это — часть мирового заговора.

Собянин: китайский сценарий с COVID в РФ невозможен

ТАСС

Ситуация с коронавирусом в России развивается по европейскому, а не китайскому сценарию. Так считает столичный градоначальник Сергей Собянин.

Столица вдвое увеличила выявляемость коронавируса

РИА Новости

Москва вдвое увеличила выявляемость коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте мэра города Сергея Собянина.

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