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Владимир Путин посетил открывшийся в понедельник коммуникационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. За первый день работы эксперты зафиксировали 55 фейков. Президенту доложили о государственных мерах борьбы с COVID-19, которые позволяют России сохранять низкий порог заражения в сравнении с другими странами.

В ходе визита президента РФ Владимира Путина в коммуникационный центр при координационном совете по борьбе с коронавирусом власти столицы рассказали об успешно действующих мерах, которые помогают России держать число инфицированных на низком по сравнению с другими странами уровне. Так, 17 марта число зараженных достигло 114 человек, в то время как в США, где до недавних пор также наблюдались невысокие показатели, оно уже превысило 5 тыс.

В частности, властям удалось идентифицировать 95% граждан, вернувшихся на родину из очагов распространения коронавирусной инфекции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Определено, где они находятся. Соответственно, с ними дальше уже идет следующая работа», — заявил градоначальник.

Теперь ограничительные меры действуют не только для тех, кто вернулся из Италии, Испании, Франции, Южной Кореи, Китая и Ирана, но и для прибывших из США, Великобритании, государств Европейского союза, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС. Всем путешественникам назначается карантин, после чего они могут позвонить в колл-центр и попросить выписать им больничные листы. Как уточнил мэр, сейчас эти документы привозят на дом курьеры, однако впоследствии этот процесс перейдет в электронный формат.

При этом самовольно покинуть изоляцию без ведома властей не получится — за этим следят при помощи камер видеонаблюдения и системы визуализации лиц. Всех беглецов будут просить немедленно вернуться в дома, пояснил мэр.

Центр по борьбе с коронавирусом действует на базе АНО «Диалог», которая была создана для повышения эффективности обратной связи с гражданами при участии мэрии Москвы и администрации президента РФ по прямому распоряжению президента РФ. Как пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, новый координационный центр работает круглосуточно и координирует работу министерств, ведомств — в том числе региональных.

Его сотрудники также отслеживают доступность потребительских и медицинских товаров, средств индивидуальной защиты и тестов на новый вирус, опираясь на обратную связь от граждан. Оперативная отчетность будет формироваться ежедневно к 06:30 мск.

Ранее о введении новых мер по борьбе с COVID-19 объявил в своем блоге Сергей Собянин. По его словам, низкие показатели в столице не свидетельствуют о том, что можно расслабиться.

«В Москве скорость распространения инфекции кратно ниже. Тем не менее, есть определенная динамика — за выходные заболели еще 20 человек. Поэтому я принял решение о введении дополнительных ограничений», — написал Собянин.

Так, до 10 апреля в столице запретили проводить любые досуговые мероприятия с участием граждан на открытом воздухе с любой численностью посетителей, а в помещениях — с числом участников более 50 человек.

Пожилым москвичам, как самой уязвимой группе, посоветовали не выходить из дома без необходимости и при первых признаках ОРВИ срочно обращаться к врачам. Гулять в торговых центрах, парках и других общественных местах запретили и школьникам — мэр пояснил, что школы закрыли с 21 марта до 12 апреля 2020 года не для дополнительных каникул, а для добровольной самоизоляции на дому.

В поликлиниках уже действуют отдельные входы для тех, кто заметил у себя симптомы ОРВИ. При этом власти настоятельно рекомендуют таким пациентам вызывать врачей на дом — для этого усилены выездные службы, в них привлечены 750 ординаторов московских вузов и 300 врачей профилактических отделений.

Тем, кто сейчас находится на лечении в стационаре, придется остаться без посетителей: к ним не подпускают никого.

Теперь также нельзя приобретать билеты в салонах наземного транспорта — автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов. Таким образом хотят снизить риски заражения водителей.

Не менее серьезные меры предосторожности действуют и в других регионах РФ.

Так, на всех пунктах пропуска через границу проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования. Для здоровых людей, которые не имеют возможности самоизолироваться, в регионах подготовлено 404 обсерватора на 25 335 мест. Там уже размещены 192 человека.

Кроме того, центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора по всей России обеспечили диагностическими тест-системами для выявления коронавируса. В регионы поступили 427 тыс. тест-систем, в общей сложности было проведено 110 тыс. исследований, которые должны выявить заражение, — ожидается, что в ближайшую неделю их число увеличится в два раза.

По информации вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, сейчас в стране есть 40 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких. Российские производители также выпускают около 1,5 млн масок в сутки, при этом в РФ ввозятся средства индивидуальной защиты, диагностики коронавируса и медоборудование из других стран, уточнили в Минпромторге. Теперь для приобретения лекарств россиянам даже не придется покидать дома — все безрецептурные препараты можно будет приобрести дистанционно после указа Путина.

Федеральным органам власти также порекомендовали сократить количество досуговых и деловых мероприятий и проводить только самые неотложные в видеоформате. Особое внимание сейчас также уделяется дезинфекции транспорта и введению специальных режимов по обработке помещений, столовой посуды и инвентаря во всех предприятиях общепита.

Ранее эффективность мер сдерживания коронавируса в России оценил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

В конце февраля он заявил, что некоторые страны приняли меры для сдерживания вируса, благодаря чему на их территории на протяжении долгого времени не фиксировались новые случаи заболевания. В числе этих стран он назвал Россию, а также Бельгию, Камбоджу, Индию, Непал, Филиппины, Шри-Ланку, Вьетнам.

«Все эти страны разные. Но каждая продемонстрировала, что решительные ранние меры могут предотвратить распространение вируса, пока он не набрал силу», — подчеркнул Гебрейесус.

Китайские журналисты издания Sohu также обратили внимание на бдительность российских властей, которым удалось избежать распространения болезни, несмотря на огромное население и протяженную границу с Китаем.

«С момента начала вспышки эпидемии в РФ отнеслись к ней максимально серьезно. Иностранцы и россияне, въезжающие в страну, подвергаются тщательному контролю. Людей с симптомами COVID-19 отправляют в карантин. Во многом благодаря этим жестким мерам удалось остановить распространение инфекции», — подчеркнули аналитики из Китая.

Доктор Мелита Вуйнович, представитель Всемирной организации здравоохранения в России, также ранее отмечала, что меры, введенные в РФ, оказались даже серьезнее рекомендованных.

«В России сразу приняли эффективные меры, которые даже несколько превзошли рекомендации ВОЗ. Здесь на огромной территории проживает почти 150 млн человек, в стране много международных аэропортов и других «точек контакта» с внешним миром. Замедлить распространение вируса в такой ситуации непросто, но российское правительство и российские органы здравоохранения смогли это сделать», — отмечала она в интервью Forbes.

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