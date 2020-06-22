Трагедией завершилась попытка пожилого мужчины повесить на стену в подъезде дома в Москве портрет Иосифа Сталина. Инцидент произошел на Борисовском проезде.

Вечером 64-летний пенсионер взял стремянку, а также молоток. Он вышел в подъезд, чтобы повесить там портрет Сталина. Когда он уже почти закончил свое дело, то случайно оступился и плашмя упал со стремянки вниз.

При падении он получил серьезные травмы головы. Мужчину госпитализировали, сообщает сайт KP.RU.

Врачи боролись за жизнь мужчины несколько недель. Тем не менее, спасти его не удалось. Он скончался от «открытой черепно-мозговой травмы с множественными переломами черепа, кровоизлияний под оболочкой и ушибами веществ мозга». Кроме того, все это осложнилось развитием вторичных кровоизлияний в веществе мозга, его отеком и дислокацией.

Сейчас ведется следствие. Также устанавливаются подробности происшествия.