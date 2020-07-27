Пожарным удалось взять под контроль пожар, бушующий в центральной части Португалии, сообщает агентство Lusa со ссылкой на Национальное управление по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите Португалии.

С субботы пожарные борются с возгоранием в районе муниципалитета Олейруш в центральной части страны, который распространился на соседние территории. Некоторые местные жители были эвакуированы. На месте работают более 850 пожарных, 270 машин и 14 вертолетов и самолетов. В субботу произошла авария пожарной машины, один пожарный погиб, семь получили травмы.

Как сообщает агентство, пожарным удалось взять пожар по контроль к 8.00 (10.00 мск). Отмечается, что местами сохраняются «активные участки».

По предварительным оценкам, огонь охватил площадь в 6 тысяч гектаров.

Ранее власти Португалии ввели режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения пожаров. В рамках мер предосторожности запрещено находиться в определенных лесах, а также на пересекающих их дорогах. Все сельскохозяйственные работы, кроме корма животных, запрещены.