И передали животное ветеринарам.

Сотрудники пожарной части Касл-Донингтона (Лестершир, Великобритания) спасли маленькую лису. Одна из лап животного застряла в скамейке от стола для пикника, сообщает UPI.

Лиса была ранена, поэтому, прежде чем отпустить ее на волю, спасатели дождались специалистов из центра по охране животных.

C’ Donington Fire @LFRSC_Donington 05 июля 2020 г. 13:49:16 (UTC) This fox found itself in a bit of bother, fortunately crews were on hand to free its hind leg from the bench it was trapped in. CM Carnan is now carer until the RSPCA arrive. If your out in near open water please stay safe, remember banks and cliffs could give way. #StaySafe 21

«Эта лисичка была обеспокоена. К счастью, мы освободили ее», — сообщили спасатели. Также они попросили соблюдать осторожность у водоемов.