со ссылкой на представителя пожарной бригады департамента Атлантическая Луара подполковника Жерома Ланглуа.

«Огонь потушен, но операции (в соборе — ред.) продолжаются», – отметил он.

Подполковник допускает, что в обломках могут быть найдены элементы, важные как для следствия, так и для последующей реконструкции собора.

«В настоящий момент риска обрушения внутри собора нет или он совсем невелик», – заверил он.

В то же время пожарные, со слов Ланглуа, могут оставаться на месте и ночью для необходимых работ.

Прокурор города Пьер Сен привел агентству Франс Пресс детали с места ЧП.

«Никаких следов взлома на входах не было обнаружено», – заявил он.

Сен добавил, что выявлены три очага возгорания «на значительном расстоянии друг от друга». Один из очагов был на уровне большого органа, который полностью сгорел.

В свою очередь премьер-министр Франции Жан Кастекс подчеркнул, насколько профессионально действовали пожарные бригады.

«В первую очередь я бы хотел отдать дань высокому профессионализму сотне пожарных, которые были мобилизованы с самого начала этого бедствия и действовали с исключительной эффективностью», – сказал он, прибыв в Нант.

Возгорание в соборе святых Петра и Павла произошло в субботу утром на западе Франции. К месту инцидента также прибыли глава МВД Жеральд Дарманен и министр культуры Розелин Башло.

Ранее радио Sputnik сообщило, что огонь уничтожил орган в соборе на западе Франции.

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