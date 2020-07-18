Огонь в соборе Нанта потушен, риска обрушения нет или он минимален, но пожарные будут оставаться на месте и ночью, сообщил представитель пожарной бригады департамента Атлантическая Луара подполковник Жером Ланглуа.

«Огонь потушен, но операции (в соборе — ред.) продолжаются», — сказал он в эфире телеканала BFMTV.

Он отметил, что в обломках могут быть найдены элементы, важные как для следствия, так и для последующей реконструкции собора.

По его словам, «в настоящий момент риска обрушения внутри собора нет или он совсем невелик». Вместе с тем Ланглуа сообщил, что пожарные могут оставаться на месте и ночью для необходимых работ.

Возгорание произошло в субботу утром. В результате пожара был полностью разрушен, в частности, большой орган собора. Прокуратура Нанта сообщила о начале расследования по подозрению в умышленном поджоге собора.

На места прибыли премьер-министра Франции Жан Кастекс, глава МВД Жеральд Дарманен и министр культуры Розелин Башло. Глава правительства выразил слова благодарности пожарным за их профессиональную и эффективную работу при тушении возгорания и солидарность жителям Нанта и католическому сообществу. Кастекс высказался за восстановление собора «как можно быстрее».