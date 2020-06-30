Пожарные приступили к тушению пожара в двух металлических ангарах на площади 2,3 тыс. кв. м. в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Возгорание получило повышенный уровень сложности, информирует городское ГУ МЧС на своём сайте.

Как отмечается, в 06:25 в связи с угрозой распространения на соседние ангары ранг пожара пришлось повысить до №3.

В ведомстве уточнили, что огонь охватил «металлические ангары 15х30, 30х60 по всей площади и половина ангара 5х30», расположенные по адресу Пискаревский проспект, 150 корпус 2. По информации управления, готовится вертолет Ми-8, к месту инцидента направляется пожарный поезд.

Информация о пострадавших уточняется.