Пожар, который произошел вечером воскресенья на станции «Мирный» в Антарктиде, мог нарушить связь полярников с Большой землей. Как сообщили «» в пресс-службе Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (АА НИИ), мгновенно вспыхнуло здание Дома радио. В нем находились несколько научных лабораторий: метеокабинет, кабинет аэрологии, серверная, гидрометеорологическая лаборатория и радиорубка. В момент пожара сотрудников станции в помещениях не было, поэтому, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Что касается сообщения о якобы сгоревшей лаборатории ФИАН, где выполнялась программа стратосферного зондирования космических лучей, она с некоторых пор была перенесена в отдельное нежилое помещение-ангар.

По словам сотрудников Физического института имени Лебедева, к моменту сообщения в Москве еще не знали о пожаре. Связь с единственным сотрудником института, работающем в «Мирном», проводится раз в три дня по телетайпу (с интернетом в «Мирном» пока проблематично). Полярники обычно выходят на связь как раз из того самого сгоревшего Дома радио. Так что, предположительно, во время пожара никто не мог оперативно связаться с Большой землей.

О причинах мгновенного возгорания здания не знают пока и в АА НИИ. Однако есть предположения, что если телетайп и пострадал, связь скоро восстановят за счет резервной системы.

Пожары на российских антарктических станциях — явление очень редкое. К примеру, на наш вопрос: когда такое было в последний раз, полярники вспомнили лишь случай: на станции «Восток» несколько лет назад произошло возгорание дизель-генератора.