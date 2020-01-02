Есть много интересных мест, куда можно сходить с детьми в новогодние праздники. Опытный поисковик рассказала о мерах предосторожности для родителей, чтобы не потерять детей в толпе, передает телеканал 360.

Инструктор поискового движения «Лиза Алерт» Алена Ярушина посоветовала сделать фотографию ребенка перед выходом на мероприятие. Это поможет показать прохожим актуальный внешний вид потерявшегося ребенка.

Поисковик рекомендует записать на листочек номера телефонов как минимум двух взрослых, с кем можно связаться при находке «потеряшки». Наличие и качественное состояние этих листочков надо проверять. Если у ребенка есть свой телефон или часы, до выхода из дома эти устройства должны быть заряжены.

Также Ярушина отметила, что ярко одетый ребенок привлечет к себе больше внимания. Эксперт рекомендует заранее обговорить с ребенком момент возможного исчезновения. Необходимо, чтобы, как только он понял, что потерялся, тут же остановился и ждал, пока его найдут. С этого места никуда нельзя уходить, даже если кто-то зовет. Стоя на месте, можно позвонить взрослым. Поисковик порекомендовала договориться с ребенком, о том, что за помощью можно обращаться только к людям в форме и взрослым с детьми.

В ноябре Следственный комитет РФ запустил проект «Внимание, пропал ребенок», благодаря которому силовики, спасатели и полицейские будут инициировать поиски сразу же после поступления сообщения о пропаже.

В августе координатор волонтеров поисково-спасательного отряда «Полярная звезда» Николай Ковалев рассказал телеканалу «МИР 24», что делать родителям, если ребенок потерялся.

Видео дня. Самые яркие звездные скандалы 2019 года