Компания TurboSEO оказывает комплекс услуг по поисковому продвижению сайтов в сети интернет. Мы подходим к этой задаче комплексно.

В понятие seo-услуги входит следующее:

оптимизация сайта, его продвижение,

наполнение, применение в его раскрутке технологий маркетинга,

аналитика и аудит.

Узнать актуальные цены и услуги, можно получить на нашем сайте https://turboseo.net.ua/cena-seo-prodvigeniya.htm.

Мы успешно продвигаем интернет-ресурсы различной тематики и направленности. Это могут быть коммерческие сайты (в том числе сайты гостиниц, строительных компаний), интернет-магазины, сайты-порталы, онлайн-сервисы и т. д.

Оказывая услуги продвижения сайта, мы всегда работаем в тесном контакте с заказчиком. Если вы работаете с нами, то всегда будете в курсе того, на что именно тратятся ваши деньги — начиная с технических вопросов и заканчивая написанием seo-текстов для вашего сайта.

Специально для удобства наших клиентов мы разработали дифференцированную тарификацию на поисковое продвижение сайтов.

Эта схема работы удобна, проста и отлично экономит ваши деньги. Что это значит? Это значит, что в зависимости от формата вашего интернет-проекта — его объёма, предполагаемой посещаемости и других факторов, вы имеете возможность подобрать способ оплаты, который будет вам наиболее выгоден.

Так, например, классический метод раскрутки сайта — Продвижение Сайта в Топ поисковых систем по ключевым словам, отлично подходит для продвижения сайтов-визиток и корпоративных сайтов малого и среднего объёма (с точки зрения количества продвигаемых страниц и ключевых фраз).

В результате такого продвижения вы получаете приток клиентов (другими словами — трафик на сайт), целенаправленно посещающих ваш ресурс по запросам, непосредственно связанным с вашими товарами и услугами.

То есть, вы платите исключительно по факту получения нужного результата. Такой метод раскрутки хорошо подходит сайтам, получающим основную прибыль от рекламы, информационным интернет-ресурсам, крупным блогам и сайтам крупных издательств.

Есть и ещё один вариант — Продвижение по Трафику. В данном случае вы оплачиваете абонентскую плату по минимальному тарифу. Остальную плату вы вносите за клики пользователей, которые пришли на сайт по целевым запросам. Эти запросы мы предварительно подберём вместе с вами.

Если ваш сайт уже имеет посещаемость по какому-либо запросу, то вы получите скидку в 50% на тот уровень посещаемости, который уже был достигнут к моменту заключения договора с нами.

Вы имеете отличную возможность платить меньше в периоды сезонного спада популярности ваших услуг или товаров, если такие спады характерны для вашего бизнеса. Верхний же порог платы за клики ограничен, так что, цена продвижения не будет расти бесконечно.

Обращайтесь в компанию TurboSEO — мы найдём правильное решение для вашего бизнеса!