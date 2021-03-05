Как сообщили британские медики, перхоть может быть симптомом болезни Паркинсона. Исследование провели специалисты организации Parkinson’s UK.

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Авторы утверждают, что у людей с болезнью Паркинсона себорейный дерматит бывает очень часто. В легкой форме он может проявляться в виде перхоти.

Болезнью Паркинсона называют медленно прогрессирующее хроническое заболевание нейродегенеративного характера. Его главными симптомами являются неустойчивость, сильное дрожание рук, повышенный тонус, гипокинезия (ограниченность двигательной активности).

Причиной себорейного дерматита чаще всего становятся гормональные нарушения, длительный прием тестостерона и других препаратов.

Нынешняя медицина пока не может излечить заболевание, однако существующие методы консервативного и оперативного лечения позволяют улучшить качество жизни больных и замедлить прогрессирование болезни.

Председатель «Общества помощи пациентам с болезнью Паркинсона» Наталья Федорова отмечала, что есть симптомы, позволяющие заподозрить начинающуюся болезнь Паркинсона. Речь идет о нарушении обоняния, частых запорах, нарушении цветового зрения, боли в области плеча, нарушении поведения во сне. Часто начало болезни сопровождает стойкая депрессия, нарушение письма.