Вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон озвучили новую версию возникновения коронавируса нового типа. По их словам, появившись в Китае, он мог адаптироваться к человеческому организму ещё в 2012 году.

мышь

Медики обнаружили записи своего коллеги, который лечил горняков из провинции Юньнань, очищавших шахту от фекалий летучих мышей. У шахтёров наблюдались симптомы, характерные для COVID-19. Нескольких человек пришлось подключать к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Трое из шести рабочих умерли.

Образцы анализов горняков отправили на исследование, показавшее, что все они были заражены коронавирусом. Таким образом, возможно, что COVID-19 уже давно приспособился к организму человека.

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 21,3 миллиона человек.

Ранее медики сообщили, что ожидают вторую волну коронавируса нового типа осенью, с наступлением сезона ОРВИ. Ситуацию может усугубить сезонный грипп.

Как ранее поясняли в Минздраве, это зависит от эпидситуации в других странах, открытия границ и соблюдения мер предосторожности.

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, ссылаясь на статистику, отмечал, что все российские регионы прошли пик заболеваемости COVID-19 и сейчас находятся в стадии угасания эпидемии.

Вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в городе Ухань. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию. Общее число заразившихся в мире превысило 20 миллионов человек.